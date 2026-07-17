O Estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em 2026. O diagnóstico foi confirmado nesta quarta-feira, 15, pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA-SP) em uma ave silvestre da espécie irerê (marreca), resgatada em área urbana de Guaíra, a 110 km de Franca, e encaminhada para atendimento veterinário no Zoológico Municipal.
Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a ave foi recolhida no último dia 8 e não fazia parte do plantel do zoológico.
Após a confirmação, a Defesa Agropecuária adotou medidas sanitárias, como a restrição da movimentação de animais no zoológico, investigação epidemiológica e vigilância em um raio de 10 quilômetros.
Três granjas foram inspecionadas, sendo que duas estão em período de vazio sanitário e sem aves.
Zoológico segue aberto
A Prefeitura de Guaíra esclareceu que o caso é isolado e reforçou que o Zoológico Municipal continua aberto para visitação.
De acordo com o município, uma vistoria realizada por técnicos do Estado constatou que nenhum dos animais residentes apresenta sinais da doença, que seguem sendo monitorados diariamente por veterinários e biólogos.
Não há casos em humanos
A Secretaria de Estado da Saúde informou que não há registro de casos da doença em humanos em São Paulo e que acompanha, juntamente com a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente, a situação no município.
As autoridades reforçam que o consumo de carne de aves e ovos é seguro e não transmite a influenza aviária.
O que fazer
A orientação é para que a população não toque em aves doentes ou mortas e comunique imediatamente a Defesa Agropecuária ou os órgãos municipais caso encontre animais com sinais como dificuldade para respirar, pescoço torto ou dificuldade para caminhar.
Segundo a Prefeitura, a divulgação do caso ocorreu apenas após a conclusão dos exames laboratoriais e das primeiras medidas sanitárias, seguindo orientação da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado, para evitar informações precipitadas e possível alarmismo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.