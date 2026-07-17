O Estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em 2026. O diagnóstico foi confirmado nesta quarta-feira, 15, pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA-SP) em uma ave silvestre da espécie irerê (marreca), resgatada em área urbana de Guaíra, a 110 km de Franca, e encaminhada para atendimento veterinário no Zoológico Municipal.

Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a ave foi recolhida no último dia 8 e não fazia parte do plantel do zoológico.

Após a confirmação, a Defesa Agropecuária adotou medidas sanitárias, como a restrição da movimentação de animais no zoológico, investigação epidemiológica e vigilância em um raio de 10 quilômetros.