A família de Gabriel César Silva busca informações que possam ajudar a localizar o homem, desaparecido desde a noite de quarta-feira, 15, em Franca.
Segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe no Plantão Policial, o último contato com o filho ocorreu por volta das 20h. Desde então, Gabriel não retornou para casa nem manteve contato com familiares, que desconhecem seu paradeiro.
De acordo com o registro policial, a mãe informou que o filho é usuário de entorpecentes e tem esquizofrenia. A condição de saúde aumenta a preocupação da família diante da falta de notícias.
A esquizofrenia é um transtorno mental que pode afetar a percepção da realidade, o pensamento e o comportamento. Em situações de desaparecimento, a ausência de acompanhamento e contato com familiares pode representar riscos à integridade da pessoa.
A mãe autorizou a divulgação do caso pela imprensa e forneceu uma fotografia recente do filho para auxiliar nas buscas.
Como ajudar
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Gabriel César Silva pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190, com a Polícia Civil pelo 181 (Disque Denúncia) ou procurar a delegacia mais próxima.
Segundo a família, qualquer informação pode ser importante para ajudar nas buscas e no reencontro com o desaparecido.
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