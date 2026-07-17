A família de Gabriel César Silva busca informações que possam ajudar a localizar o homem, desaparecido desde a noite de quarta-feira, 15, em Franca.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe no Plantão Policial, o último contato com o filho ocorreu por volta das 20h. Desde então, Gabriel não retornou para casa nem manteve contato com familiares, que desconhecem seu paradeiro.

De acordo com o registro policial, a mãe informou que o filho é usuário de entorpecentes e tem esquizofrenia. A condição de saúde aumenta a preocupação da família diante da falta de notícias.