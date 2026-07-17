17 de julho de 2026
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DESAPARECIMENTO

Família procura homem desaparecido desde quarta em Franca

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Gabriel César Silva está desaparecido desde a última quarta-feira
Gabriel César Silva está desaparecido desde a última quarta-feira

A família de Gabriel César Silva busca informações que possam ajudar a localizar o homem, desaparecido desde a noite de quarta-feira, 15, em Franca.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela mãe no Plantão Policial, o último contato com o filho ocorreu por volta das 20h. Desde então, Gabriel não retornou para casa nem manteve contato com familiares, que desconhecem seu paradeiro.

De acordo com o registro policial, a mãe informou que o filho é usuário de entorpecentes e tem esquizofrenia. A condição de saúde aumenta a preocupação da família diante da falta de notícias.

A esquizofrenia é um transtorno mental que pode afetar a percepção da realidade, o pensamento e o comportamento. Em situações de desaparecimento, a ausência de acompanhamento e contato com familiares pode representar riscos à integridade da pessoa.

A mãe autorizou a divulgação do caso pela imprensa e forneceu uma fotografia recente do filho para auxiliar nas buscas.

Como ajudar

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Gabriel César Silva pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190, com a Polícia Civil pelo 181 (Disque Denúncia) ou procurar a delegacia mais próxima.

Segundo a família, qualquer informação pode ser importante para ajudar nas buscas e no reencontro com o desaparecido.

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