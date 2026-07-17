A angústia de uma família que durava mais de um ano teve um final feliz. GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca localizou, nesta quinta-feira (16), um homem de Batatais que era considerado desaparecido desde maio de 2025. O rapaz, indentificado apenas pelas iniciais DAR, foi encontrado durante uma operação de limpeza e zeladoria realizada na avenida William Azzuz, entre a Vila Santa Terezinha e a Vila Gosuen, na região norte da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, a família estava sem qualquer contato com o homem desde o dia 4 de maio do ano passado. Diante da falta de notícias, a irmã procurou a Polícia Civil para registrar o desaparecimento após diversas tentativas de localizá-lo em Batatais e também em Brodowski.
De acordo com o registro policial, familiares souberam que ele deixou a residência onde morava por volta de 18 de maio de 2025. Antes de sair, escreveu uma carta à proprietária do imóvel informando que viajaria para vender abacaxis e retornaria na quarta-feira seguinte.
Ele deixou o local na garupa de uma motocicleta conduzida por uma pessoa desconhecida, abandonando pertences pessoais e até mesmo a cachorra de estimação. Desde então, não retornou para casa nem manteve contato com parentes.
Reencontro após meses sem notícias
Durante a abordagem em Franca, os guardas municipais realizaram consulta aos sistemas de segurança e constataram que o boletim de desaparecimento continuava ativo.
A equipe entrou em contato com a CPJ (Central de Polícia Judiciária), que forneceu o telefone da irmã do homem. Os dois conversaram por telefone, encerrando um período de mais de um ano sem qualquer notícia sobre seu paradeiro.
Aos guardas, o homem relatou que deixou Batatais em busca de melhores oportunidades de trabalho. No entanto, afirmou ter sido vítima de um roubo em Franca, quando teve seus documentos levados. Sem identificação e sem recursos financeiros, acabou permanecendo em situação de rua.
A irmã informou que providenciará o cancelamento do registro de desaparecimento para que ele possa emitir novos documentos e retornar para Batatais. Ela também agradeceu à GCM pelo trabalho que possibilitou o reencontro da família.
A ocorrência foi atendida pelos guardas municipais Lima, Vallim, Alves e Bonafim.
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