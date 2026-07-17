A angústia de uma família que durava mais de um ano teve um final feliz. GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca localizou, nesta quinta-feira (16), um homem de Batatais que era considerado desaparecido desde maio de 2025. O rapaz, indentificado apenas pelas iniciais DAR, foi encontrado durante uma operação de limpeza e zeladoria realizada na avenida William Azzuz, entre a Vila Santa Terezinha e a Vila Gosuen, na região norte da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a família estava sem qualquer contato com o homem desde o dia 4 de maio do ano passado. Diante da falta de notícias, a irmã procurou a Polícia Civil para registrar o desaparecimento após diversas tentativas de localizá-lo em Batatais e também em Brodowski.

De acordo com o registro policial, familiares souberam que ele deixou a residência onde morava por volta de 18 de maio de 2025. Antes de sair, escreveu uma carta à proprietária do imóvel informando que viajaria para vender abacaxis e retornaria na quarta-feira seguinte.