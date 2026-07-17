17 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 17, em Franca:

Nome: Zenilce de Oliveira Rodrigues 
Idade: 82 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Geralda Pereira da Silva 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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