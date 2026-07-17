Veja o obituário desta sexta-feira, 17, em Franca:
Nome: Zenilce de Oliveira Rodrigues
Idade: 82 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Geralda Pereira da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
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