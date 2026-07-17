Veja o obituário desta sexta-feira, 17, em Franca:

Nome: Zenilce de Oliveira Rodrigues

Idade: 82 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Geralda Pereira da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h