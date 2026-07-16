O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) bloqueou, por tempo indeterminado, o acesso aos sistemas da Autoescola São Paulo, investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de venda irregular de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em Franca. A medida foi anunciada na noite desta quinta-feira, 16, após a operação realizada pela Polícia Civil em conjunto com o órgão estadual na sede da empresa, na avenida Miguel Sábio de Mello.

Segundo o Detran-SP, com o bloqueio cautelar, o CFC (Centro de Formação de Condutores) está impedido de realizar qualquer serviço relacionado à atividade de autoescola, incluindo o acesso aos sistemas da autarquia, enquanto as investigações e o processo administrativo seguem em andamento.

Operação

A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na sede da Autoescola São Paulo, na residência do proprietário e em outro imóvel ligado ao investigado. Computadores, celulares e documentos foram apreendidos e serão analisados pela Polícia Civil.