O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) bloqueou, por tempo indeterminado, o acesso aos sistemas da Autoescola São Paulo, investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de venda irregular de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em Franca. A medida foi anunciada na noite desta quinta-feira, 16, após a operação realizada pela Polícia Civil em conjunto com o órgão estadual na sede da empresa, na avenida Miguel Sábio de Mello.
Segundo o Detran-SP, com o bloqueio cautelar, o CFC (Centro de Formação de Condutores) está impedido de realizar qualquer serviço relacionado à atividade de autoescola, incluindo o acesso aos sistemas da autarquia, enquanto as investigações e o processo administrativo seguem em andamento.
Operação
A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na sede da Autoescola São Paulo, na residência do proprietário e em outro imóvel ligado ao investigado. Computadores, celulares e documentos foram apreendidos e serão analisados pela Polícia Civil.
De acordo com a investigação, o caso teve início após a análise de um celular apreendido durante uma operação contra o tráfico de drogas em Ipuã. Conversas encontradas no aparelho de um suspeito apontavam para a negociação da obtenção irregular de Carteiras Nacionais de Habilitação.
Medidas do Detran
Em nota, o Detran-SP informou que instaurou processos administrativos na Diretoria de Gestão Regulatória, determinando o bloqueio cautelar do acesso dos investigados aos sistemas da autarquia e solicitando o compartilhamento das provas reunidas pela Polícia Civil.
“O Detran-SP repudia qualquer prática fraudulenta. Denúncias podem ser registradas pelo canal FalaSP”, informou o órgão em nota.
O Detran também afirmou que, até o momento, não há indícios de participação de servidores da autarquia no suposto esquema e reiterou o repúdio a qualquer prática fraudulenta.
O proprietário da autoescola foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Joaquim da Barra para prestar depoimento. Após ser ouvido, ele foi liberado e responderá às investigações em liberdade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.