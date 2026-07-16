Um acidente entre dois carros derrubou um poste na noite desta quinta-feira, 16, na avenida Adhemar Pereira de Barros, próximo à rotatória do Jardim São Luís, na região Leste de Franca. Após a colisão lateral entre um Chevrolet Prisma e um Volkswagen Gol, um dos veículos perdeu o controle, subiu na rotatória e atingiu a estrutura.
Segundo a motorista do Chevrolet Prisma, ela trafegava pela avenida no sentido Jardim São Luís quando não percebeu a presença do Volkswagen Gol ao lado do veículo. De acordo com o relato, o carro estava em um ponto cego, o que resultou na colisão lateral.
Com o impacto, a motorista do Gol perdeu o controle da direção, invadiu a rotatória e bateu contra um poste. A estrutura não resistiu à força da batida e caiu sobre o próprio veículo.
Ninguém ficou ferido
Apesar dos danos provocados pelo acidente, não houve vítimas. As duas motoristas e as crianças que estavam nos veículos saíram ilesas.
A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e sinalizar a via, a fim de evitar novos acidentes. Uma equipe da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) foi acionada para realizar a substituição do poste danificado.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e as circunstâncias do acidente serão apuradas.
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