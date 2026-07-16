O Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, localizado no Jardim Santa Mônica, lançou nesta quinta-feira, 16, a campanha Cuidar de Quem Cuidou, iniciativa voltada à mobilização da sociedade e do setor empresarial para fortalecer a rede de apoio à instituição. Durante o evento, foram apresentados a história do lar, os números da operação, as novas estratégias de captação de recursos e um projeto que aposta em doações recorrentes, voluntariado e parcerias para garantir a continuidade do atendimento aos 48 idosos acolhidos.
Uma história construída pela solidariedade
Em um discurso marcado pela emoção, a diretora e fundadora Lourdes Fernandes relembrou a criação da instituição há quase 28 anos. Segundo ela, o projeto nasceu após um grupo de idosos perder o atendimento em outra instituição e precisar de um novo acolhimento.
Sem recursos financeiros, os fundadores recorreram à solidariedade da população. Campanhas em rádios arrecadaram móveis, utensílios domésticos, colchões, roupas de cama e diversos equipamentos que permitiram adaptar duas casas alugadas para receber os primeiros moradores.
"Fomos fazendo a nossa parte e Deus foi provendo o restante. Muitas vezes, o dinheiro que faltava para fechar a folha de pagamento simplesmente aparecia por meio de uma doação. Isso nos fortalecia para continuar", relembrou.
A dirigente também destacou o crescimento da entidade ao longo dos anos, desde os oito primeiros idosos acolhidos até a estrutura atual, construída em etapas após a cessão do terreno pela Prefeitura de Franca e com apoio de voluntários, engenheiros, arquitetos e centenas de colaboradores.
Estrutura atende 48 idosos
Hoje, o Lar Eurípedes Barsanulfo acolhe 48 idosos e mantém uma equipe formada por 40 profissionais.
Durante a apresentação, foram divulgados os principais números da instituição:
- 48 idosos residentes;
- 40 profissionais;
- 7.072 horas mensais de cuidado;
- 284 horas de trabalho voluntário;
- Consumo de 300 quilos de carne por mês;
- Utilização de 5.760 fraldas geriátricas mensalmente;
- Investimento de R$ 188 mil em pessoas;
- Custo médio de R$ 6 mil por idoso a cada mês.
"Não é sobre caridade"
Idealizadora da campanha, Juliana Pereira destacou que o objetivo é ampliar a participação da sociedade na manutenção da instituição.
Segundo ela, a proposta vai além da arrecadação de recursos e busca criar um compromisso permanente entre comunidade, empresas e o lar.
"O cuidado de quem cuidou não é sobre caridade. É sobre responsabilidade coletiva", afirmou.
Ela ressaltou que todas as pessoas estão construindo o mundo em que desejam envelhecer e que o acolhimento oferecido hoje aos idosos reflete os valores que a sociedade pretende preservar no futuro.
Projeto aposta em doações recorrentes
A campanha apresenta diferentes formas de participação, tanto doação em dinheiro, como alimentos, roupas e também serviços.
OpixX para doação é o celular (16) 99403-4635, ou diretamente pelos dados bancários, Banco do Brasil, conta 93465-8 e agência 53-1.
Além das doações pontuais, o projeto incentiva contribuições mensais por meio de PIX recorrente, apoio institucional de empresas e trabalho voluntário.
Foram criadas três modalidades como sugestão de contribuição:
- Cota Presença — R$ 250 por mês;
- Cota Cuidado — R$ 500 por mês;
- Cota Sustento — R$ 1.000 por mês.
A instituição também informou que trabalha para ampliar mecanismos de transparência, prestação periódica de contas, reconhecimento aos apoiadores e, futuramente, disponibilizar meios para doações por meio do Imposto de Renda, conforme a regulamentação aplicável.
Convite à comunidade
Ao encerrar o evento, os organizadores reforçaram que o projeto pretende ampliar a família de apoiadores construída ao longo da história do lar.
O convite é para que pessoas, empresas e voluntários passem a integrar a campanha "Cuidar de Quem Cuidou", contribuindo para garantir a continuidade do atendimento prestado aos idosos acolhidos pela instituição.
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