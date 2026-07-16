O Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, localizado no Jardim Santa Mônica, lançou nesta quinta-feira, 16, a campanha Cuidar de Quem Cuidou, iniciativa voltada à mobilização da sociedade e do setor empresarial para fortalecer a rede de apoio à instituição. Durante o evento, foram apresentados a história do lar, os números da operação, as novas estratégias de captação de recursos e um projeto que aposta em doações recorrentes, voluntariado e parcerias para garantir a continuidade do atendimento aos 48 idosos acolhidos.

Uma história construída pela solidariedade

Em um discurso marcado pela emoção, a diretora e fundadora Lourdes Fernandes relembrou a criação da instituição há quase 28 anos. Segundo ela, o projeto nasceu após um grupo de idosos perder o atendimento em outra instituição e precisar de um novo acolhimento.

Sem recursos financeiros, os fundadores recorreram à solidariedade da população. Campanhas em rádios arrecadaram móveis, utensílios domésticos, colchões, roupas de cama e diversos equipamentos que permitiram adaptar duas casas alugadas para receber os primeiros moradores.