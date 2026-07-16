16 de julho de 2026
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FINANCIAMENTO

Lar Eurípedes lança campanha para ampliar rede de apoio

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Apresentação do projeto Cuidar de Quem Cuidou, em Franca
Apresentação do projeto Cuidar de Quem Cuidou, em Franca

O Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, localizado no Jardim Santa Mônica, lançou nesta quinta-feira, 16, a campanha Cuidar de Quem Cuidou, iniciativa voltada à mobilização da sociedade e do setor empresarial para fortalecer a rede de apoio à instituição. Durante o evento, foram apresentados a história do lar, os números da operação, as novas estratégias de captação de recursos e um projeto que aposta em doações recorrentes, voluntariado e parcerias para garantir a continuidade do atendimento aos 48 idosos acolhidos.

Uma história construída pela solidariedade

Em um discurso marcado pela emoção, a diretora e fundadora Lourdes Fernandes relembrou a criação da instituição há quase 28 anos. Segundo ela, o projeto nasceu após um grupo de idosos perder o atendimento em outra instituição e precisar de um novo acolhimento.

Sem recursos financeiros, os fundadores recorreram à solidariedade da população. Campanhas em rádios arrecadaram móveis, utensílios domésticos, colchões, roupas de cama e diversos equipamentos que permitiram adaptar duas casas alugadas para receber os primeiros moradores.

"Fomos fazendo a nossa parte e Deus foi provendo o restante. Muitas vezes, o dinheiro que faltava para fechar a folha de pagamento simplesmente aparecia por meio de uma doação. Isso nos fortalecia para continuar", relembrou.

A dirigente também destacou o crescimento da entidade ao longo dos anos, desde os oito primeiros idosos acolhidos até a estrutura atual, construída em etapas após a cessão do terreno pela Prefeitura de Franca e com apoio de voluntários, engenheiros, arquitetos e centenas de colaboradores.

Estrutura atende 48 idosos

Hoje, o Lar Eurípedes Barsanulfo acolhe 48 idosos e mantém uma equipe formada por 40 profissionais.

Durante a apresentação, foram divulgados os principais números da instituição:

  • 48 idosos residentes;
  • 40 profissionais;
  • 7.072 horas mensais de cuidado;
  • 284 horas de trabalho voluntário;
  • Consumo de 300 quilos de carne por mês;
  • Utilização de 5.760 fraldas geriátricas mensalmente;
  • Investimento de R$ 188 mil em pessoas;
  • Custo médio de R$ 6 mil por idoso a cada mês.

"Não é sobre caridade"

Idealizadora da campanha, Juliana Pereira destacou que o objetivo é ampliar a participação da sociedade na manutenção da instituição.

Segundo ela, a proposta vai além da arrecadação de recursos e busca criar um compromisso permanente entre comunidade, empresas e o lar.

"O cuidado de quem cuidou não é sobre caridade. É sobre responsabilidade coletiva", afirmou.

Ela ressaltou que todas as pessoas estão construindo o mundo em que desejam envelhecer e que o acolhimento oferecido hoje aos idosos reflete os valores que a sociedade pretende preservar no futuro.

Projeto aposta em doações recorrentes

A campanha apresenta diferentes formas de participação, tanto doação em dinheiro, como alimentos, roupas e também serviços. 

OpixX para doação é o celular (16) 99403-4635, ou diretamente pelos dados bancários, Banco do Brasil, conta 93465-8 e agência 53-1.

Além das doações pontuais, o projeto incentiva contribuições mensais por meio de PIX recorrente, apoio institucional de empresas e trabalho voluntário.

Foram criadas três modalidades como sugestão de contribuição:

  • Cota Presença — R$ 250 por mês;
  • Cota Cuidado — R$ 500 por mês;
  • Cota Sustento — R$ 1.000 por mês.

A instituição também informou que trabalha para ampliar mecanismos de transparência, prestação periódica de contas, reconhecimento aos apoiadores e, futuramente, disponibilizar meios para doações por meio do Imposto de Renda, conforme a regulamentação aplicável.

Convite à comunidade

Ao encerrar o evento, os organizadores reforçaram que o projeto pretende ampliar a família de apoiadores construída ao longo da história do lar.

O convite é para que pessoas, empresas e voluntários passem a integrar a campanha "Cuidar de Quem Cuidou", contribuindo para garantir a continuidade do atendimento prestado aos idosos acolhidos pela instituição.

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