A Força Tática do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior (15º BPM/I) prendeu seis pessoas em cinco ocorrências registradas nessa quarta-feira, 15, em Franca e municípios da região. O balanço foi divulgado pela corporação no fim da tarde desta quinta-feira, 16, e reúne ações relacionadas ao cumprimento de mandados de prisão, tráfico de drogas, posse ilegal de armas e apreensão de medicamentos.
Na Vila Santa Luzia, em Franca, os policiais capturaram um homem condenado por tráfico de drogas que estava foragido da Justiça.
Na região central da cidade, outro homem foi preso em cumprimento a um mandado de prisão em aberto.
Já no Jardim Marambaia, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, um dos detidos integra uma facção criminosa.
Na área rural de Itirapuã, um homem foi preso por posse ilegal de armas de fogo. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma espingarda e um revólver.
Na Vila Exposição, duas mulheres foram conduzidas à delegacia após serem flagradas com uma grande quantidade de medicamentos, entre eles antibióticos e antidepressivos. Uma foi presa.
Resultados do semestre
De acordo com a Polícia Militar, a Força Tática efetuou 129 prisões em flagrante e capturou outras 77 pessoas procuradas pela Justiça apenas no primeiro semestre de 2026.
No mesmo período, a corporação apreendeu 12 armas de fogo e recuperou 15 veículos furtados ou roubados, que foram devolvidos aos proprietários.
A Polícia Militar também reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181. Em situações de emergência, o atendimento é realizado pelo telefone 190.
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