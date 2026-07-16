A Força Tática do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior (15º BPM/I) prendeu seis pessoas em cinco ocorrências registradas nessa quarta-feira, 15, em Franca e municípios da região. O balanço foi divulgado pela corporação no fim da tarde desta quinta-feira, 16, e reúne ações relacionadas ao cumprimento de mandados de prisão, tráfico de drogas, posse ilegal de armas e apreensão de medicamentos.

Na Vila Santa Luzia, em Franca, os policiais capturaram um homem condenado por tráfico de drogas que estava foragido da Justiça.

Na região central da cidade, outro homem foi preso em cumprimento a um mandado de prisão em aberto.