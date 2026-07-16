16 de julho de 2026
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NO CENTRO

Homem confessa furto e venda de capacetes por R$ 100; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Homem carregando capacetes após retirá-los de motos no estacionamento
Homem carregando capacetes após retirá-los de motos no estacionamento

A Polícia Civil de Franca identificou e indiciou nesta quinta-feira, 16, um homem suspeito de furtar ao menos dois capacetes de motocicletas em um estacionamento. O crime ocorreu no dia 30 de junho, na rua Padre Anchieta, no Centro, e foi esclarecido após investigação da equipe de Crimes Patrimoniais do SIG (Setor de Investigações Gerais), com auxílio de imagens de câmeras de segurança.

As diligências foram conduzidas pelos investigadores, sob coordenação do delegado Eduardo Lopes Bonfim. A análise das imagens foi determinante para a identificação do suspeito.

O nome do indiciado não foi divulgado pela Polícia Civil. 

Imagens flagraram o furto

As câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entrou no estacionamento e deixou o local carregando dois capacetes que estavam em motocicletas estacionadas. As gravações serviram como principal elemento para a identificação do autor.

Após ser localizado, o suspeito foi ouvido pela Polícia Civil e confessou o crime.

Confissão

Durante o depoimento, o homem afirmou ser usuário de drogas e relatou que vendeu os dois capacetes por R$ 100 a uma pessoa que não soube identificar.

Com a conclusão das investigações, ele foi indiciado e responderá pelo crime de furto qualificado.

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