A Polícia Civil de Franca identificou e indiciou nesta quinta-feira, 16, um homem suspeito de furtar ao menos dois capacetes de motocicletas em um estacionamento. O crime ocorreu no dia 30 de junho, na rua Padre Anchieta, no Centro, e foi esclarecido após investigação da equipe de Crimes Patrimoniais do SIG (Setor de Investigações Gerais), com auxílio de imagens de câmeras de segurança.

As diligências foram conduzidas pelos investigadores, sob coordenação do delegado Eduardo Lopes Bonfim. A análise das imagens foi determinante para a identificação do suspeito.

O nome do indiciado não foi divulgado pela Polícia Civil.

Imagens flagraram o furto