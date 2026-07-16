A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca recuperou uma mini pá carregadeira, conhecida como Bobcat, furtada na cidade de Catalão (GO). A máquina foi localizada em um lava-jato no Residencial Irineu Zanetti após investigação da Polícia Civil, e devolvida ao dono nessa quarta-feira, 15. O equipamento foi reconhecido pelo proprietário e devolvido, enquanto um homem será indiciado por receptação. O caminhão furtado na mesma ação criminosa ainda não foi encontrado.

A investigação teve início após o furto ocorrido na madrugada de 11 de junho, quando criminosos levaram a mini pá carregadeira e um caminhão Volkswagen 17.280 em Catalão.

Segundo o delegado Márcio Murari, as apurações indicaram que a máquina havia sido levada para Franca, onde acabou localizada.