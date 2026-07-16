A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca recuperou uma mini pá carregadeira, conhecida como Bobcat, furtada na cidade de Catalão (GO). A máquina foi localizada em um lava-jato no Residencial Irineu Zanetti após investigação da Polícia Civil, e devolvida ao dono nessa quarta-feira, 15. O equipamento foi reconhecido pelo proprietário e devolvido, enquanto um homem será indiciado por receptação. O caminhão furtado na mesma ação criminosa ainda não foi encontrado.
A investigação teve início após o furto ocorrido na madrugada de 11 de junho, quando criminosos levaram a mini pá carregadeira e um caminhão Volkswagen 17.280 em Catalão.
Segundo o delegado Márcio Murari, as apurações indicaram que a máquina havia sido levada para Franca, onde acabou localizada.
“A máquina teria chegado até a cidade de Franca e foi localizada em um lava-jato no Zanetti”, informou o delegado.
Investigação
A vítima compareceu à DIG e reconheceu a mini pá carregadeira como sendo de sua propriedade. Durante a investigação, policiais ouviram pessoas para esclarecer como o equipamento chegou até Franca.
De acordo com as apurações, o homem que estava com a máquina afirmou que a comprou em Goiás e que ela foi transportada de São Joaquim da Barra para Franca.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito possui antecedentes criminais e será indiciado pelo crime de receptação.
Caminhão continua desaparecido
Após a recuperação, a mini pá carregadeira foi devolvida ao proprietário, que retornou para Catalão (GO).
Já o suspeito afirmou à Polícia Civil que não sabe onde está o caminhão Volkswagen 17.280 furtado na mesma ação criminosa. Ele alegou ter adquirido apenas a Bobcat e disse desconhecer o paradeiro do veículo.
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