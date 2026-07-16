O NAJ (Núcleo de Assistência Judiciária) é uma iniciativa da FDF (Faculdade de Direito de Franca) que oferece assistência jurídica gratuita à população de baixa renda. Formado majoritariamente por estagiários do curso de Direito, com mentoria de advogadas especializadas, o projeto é responsável por grande impacto no processo de formação dos estudantes. Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., no podcast Arena GCN, a vice-diretora da FDF, Lislene Aylon, explicou como funciona o programa, seus desdobramentos no ensino, além de detalhar sobre outros temas como os desafios do ensino jurídico, as modernizações implementadas na instituição, os preparativos para a comemoração dos 70 anos da faculdade e momentos de sua trajetória profissional.

Assista à entrevista completa da vice-diretora da FDF Lislene Aylon ao podcast Arena GCN.

Justiça gratuita para quem precisa

O principal tema da entrevista foi o trabalho desenvolvido pelo NAJ, responsável por oferecer assistência jurídica gratuita à população de baixa renda de Franca e região. Segundo Lislene, o atendimento segue os mesmos critérios adotados pela Defensoria Pública do Estado e contempla pessoas que não têm condições de arcar com honorários advocatícios nem com as despesas do processo.