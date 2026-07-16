A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira, 16, a Operação Shutdown para desarticular um grupo investigado por explorar o jogo do bicho, lavar dinheiro e praticar agiotagem em Passos (MG), cidade a aproximadamente 100 quilômetros de Franca. A ofensiva resultou no cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e um de prisão, além da apreensão de 45 máquinas de apostas, dois veículos, documentos e outros materiais. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 11 milhões mantidos em sete contas bancárias ligadas aos investigados.

A operação foi coordenada pela 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Passos, com apoio de equipes de São Sebastião do Paraíso. Todos os mandados foram executados no município.

Estrutura criminosa na mira

De acordo com a Polícia Civil, a investigação aponta a existência de uma associação criminosa que utilizava a exploração do jogo do bicho como base de atuação e, posteriormente, ocultava os valores obtidos por meio de um esquema de lavagem de dinheiro. Os investigadores também apuram a prática de agiotagem.