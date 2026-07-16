A unidade do Programa Bom Prato de Franca participa, nesta sexta-feira, 17, da última edição da programação gastronômica inspirada nos países participantes da Copa do Mundo. Na cidade, o restaurante oferecerá um cardápio temático baseado na culinária brasileira, mantendo as refeições pelo preço de R$ 1,00.
O Bom Prato preparou uma programação especial em todas as unidades da rede, dividindo os restaurantes em dois grupos: um com pratos inspirados na culinária brasileira e outro com receitas típicas da França. Além do cardápio diferenciado, os espaços receberam decoração temática para aproximar os frequentadores do clima da competição.
Cardápio em Franca
Na unidade de Franca, localizada na rua General Carneiro, 1.317, o almoço terá como prato principal vaca atolada, acompanhada de farofa de torresmo e salada de alface com cenoura. A sobremesa será maçã.
As refeições do programa são compostas por arroz, feijão, guarnição, proteína e fruta, garantindo uma alimentação balanceada pelo valor simbólico de R$ 1,00. Em algumas unidades da rede também são oferecidos café da manhã, por R$ 0,50, e jantar, pelo mesmo valor do almoço.
Última edição da programação
A ação marca o encerramento da programação gastronômica temática promovida pelo Bom Prato, que levou aos restaurantes menus inspirados nos países participantes da Copa do Mundo, proporcionando aos usuários uma experiência que une gastronomia e diversidade cultural.
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