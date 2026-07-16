A unidade do Programa Bom Prato de Franca participa, nesta sexta-feira, 17, da última edição da programação gastronômica inspirada nos países participantes da Copa do Mundo. Na cidade, o restaurante oferecerá um cardápio temático baseado na culinária brasileira, mantendo as refeições pelo preço de R$ 1,00.

O Bom Prato preparou uma programação especial em todas as unidades da rede, dividindo os restaurantes em dois grupos: um com pratos inspirados na culinária brasileira e outro com receitas típicas da França. Além do cardápio diferenciado, os espaços receberam decoração temática para aproximar os frequentadores do clima da competição.

Cardápio em Franca

Na unidade de Franca, localizada na rua General Carneiro, 1.317, o almoço terá como prato principal vaca atolada, acompanhada de farofa de torresmo e salada de alface com cenoura. A sobremesa será maçã.