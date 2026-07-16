17 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Bom Prato de Franca terá cardápio especial nesta sexta-feira

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Governo de São Paulo
As unidades do programa serão divididas em dois grupos, cada um com um cardápio temático inspirado em um dos países, Brasil ou França
As unidades do programa serão divididas em dois grupos, cada um com um cardápio temático inspirado em um dos países, Brasil ou França

A unidade do Programa Bom Prato de Franca participa, nesta sexta-feira, 17, da última edição da programação gastronômica inspirada nos países participantes da Copa do Mundo. Na cidade, o restaurante oferecerá um cardápio temático baseado na culinária brasileira, mantendo as refeições pelo preço de R$ 1,00.

O Bom Prato preparou uma programação especial em todas as unidades da rede, dividindo os restaurantes em dois grupos: um com pratos inspirados na culinária brasileira e outro com receitas típicas da França. Além do cardápio diferenciado, os espaços receberam decoração temática para aproximar os frequentadores do clima da competição.

Cardápio em Franca

Na unidade de Franca, localizada na rua General Carneiro, 1.317, o almoço terá como prato principal vaca atolada, acompanhada de farofa de torresmo e salada de alface com cenoura. A sobremesa será maçã.

As refeições do programa são compostas por arroz, feijão, guarnição, proteína e fruta, garantindo uma alimentação balanceada pelo valor simbólico de R$ 1,00. Em algumas unidades da rede também são oferecidos café da manhã, por R$ 0,50, e jantar, pelo mesmo valor do almoço.

Última edição da programação

A ação marca o encerramento da programação gastronômica temática promovida pelo Bom Prato, que levou aos restaurantes menus inspirados nos países participantes da Copa do Mundo, proporcionando aos usuários uma experiência que une gastronomia e diversidade cultural.

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