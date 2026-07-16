A família de Isabella Júlia Monteiro e Silva, de 28 anos, confirmou nesta quinta-feira, 16, que a jovem foi encontrada em Franca. Desaparecida desde o último dia 5 de julho, ela está recebendo atendimento médico e psiquiátrico, após ser localizada com ferimentos.

A confirmação foi feita pela mãe de Isabella, Rosemary Aparecida Silva e Silva, que informou que passou a noite acompanhando a filha na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita. Segundo ela, Isabella foi transferida depois para a ala de psiquiatria do Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", onde aguarda uma vaga para internação.

"Graças a Deus eu encontrei ela. Passei a noite com ela no hospital e agora ela está na ala de psiquiatria. Estou esperando uma vaga para internação. Vou ver o que faço para conseguir interná-la judicialmente, porque não tem condição de ela ficar na rua. Ela está apanhando muito na rua quando some", relatou a mãe.

Jovem foi encontrada ferida