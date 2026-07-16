Um espelho instalado para dar sensação de amplitude a um pequeno gabinete da Câmara dos Deputados acabou, anos depois, ganhando um papel inusitado na história política brasileira. É que, segundo o médico de Franca e ex-deputado federal Marco Aurélio Ubiali, foi justamente aquele detalhe da decoração que fez Jair Bolsonaro reparar pela primeira vez em Michelle Bolsonaro, então secretária do parlamentar e futura primeira-dama do país.

O relato integra o primeiro episódio do podcast Michelle, produzido pelo UOL Prime. Ubiali contou em detalhes como Michelle chegou ao seu gabinete , em 2007, e relembrou os bastidores do início do relacionamento entre ela e o então deputado federal.

A contratação, segundo ele, aconteceu por indicação do brigadeiro da Aeronáutica Átila Maia, que conhecia Michelle antes de sua entrada na política e tentava ajudá-la a conquistar uma oportunidade profissional em Brasília. "Fui procurado por um brigadeiro chamado Átila, que me falou: 'Tem uma moça precisando de emprego, tem uma filha e precisa trabalhar'. Tinha uma vaga de secretária e eu a contratei", relembra.