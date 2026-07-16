O proprietário de um Ford Fiesta prata, utilizado para trabalho como motorista de aplicativo, teve o veículo furtado na madrugada desta quarta-feira, 15, na rua Francisco Andrade Filho, na Vila Chico Júlio, em Franca. Segundo o relato da vítima, o crime ocorreu por volta das 5h30 e foi registrado por câmeras de segurança da região.
De acordo com o proprietário, os criminosos quebraram um dos vidros do carro e levaram a bateria, dinheiro que estava no interior do veículo, um carregador e outros objetos guardados no porta-luvas.
Prejuízo
Além dos itens furtados, o veículo sofreu danos que aumentaram o prejuízo da vítima. Foi necessário substituir o vidro quebrado, instalar uma nova bateria e realizar reparos na caixa de fusíveis, que também foi danificada durante a ação, com o serviço de uma autoelétrica.
Segundo o motorista, o prejuízo total se aproxima de R$ 1 mil. O Ford Fiesta é utilizado diariamente para o trabalho como carro de aplicativo, o que impacta diretamente sua fonte de renda.
As imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação e poderão auxiliar nas investigações do caso pela Polícia Civil.
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