O proprietário de um Ford Fiesta prata, utilizado para trabalho como motorista de aplicativo, teve o veículo furtado na madrugada desta quarta-feira, 15, na rua Francisco Andrade Filho, na Vila Chico Júlio, em Franca. Segundo o relato da vítima, o crime ocorreu por volta das 5h30 e foi registrado por câmeras de segurança da região.

De acordo com o proprietário, os criminosos quebraram um dos vidros do carro e levaram a bateria, dinheiro que estava no interior do veículo, um carregador e outros objetos guardados no porta-luvas.

Prejuízo

Além dos itens furtados, o veículo sofreu danos que aumentaram o prejuízo da vítima. Foi necessário substituir o vidro quebrado, instalar uma nova bateria e realizar reparos na caixa de fusíveis, que também foi danificada durante a ação, com o serviço de uma autoelétrica.