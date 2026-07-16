A Polícia Civil de São Joaquim da Barra, em conjunto com o Detran-SP, deflagrou nesta quinta-feira, 16, em Franca uma operação para investigar um suposto esquema de venda irregular de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, incluindo a Autoescola São Paulo, localizada na avenida Miguel Sábio de Mello, no Jardim Veneza, além de outros endereços ligados ao principal investigado.
As investigações tiveram início durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada em Ipuã. Na ocasião, um aparelho celular foi apreendido e, durante a extração do conteúdo, os policiais encontraram conversas que indicavam uma negociação para obtenção irregular de uma CNH.
Segundo a Polícia Civil, uma pessoa analfabeta estaria disposta a pagar R$ 12 mil para ser aprovada no exame teórico sem passar pelo procedimento legal.
"Até o momento, já identificamos seis pessoas analfabetas que foram aprovadas no exame teórico para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação", afirmou o delegado Gustavo Costa.
Com base nas informações obtidas, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário, que autorizou o cumprimento dos mandados de busca.
Nesta quinta-feira, os policiais, com apoio do Detran-SP, cumpriram quatro mandados de busca - dois na Autoescola São Paulo, um na residência do proprietário e outro na casa da namorada dele.
Durante a operação, foram apreendidos computadores, celulares e documentos que, segundo a investigação, indicam a existência de um esquema em que pessoas analfabetas pagariam altos valores para serem aprovadas no exame teórico da CNH.
Agora, todo o material apreendido será analisado pela Polícia Civil. Os investigadores também irão solicitar autorização da Justiça para acessar o conteúdo dos celulares e computadores recolhidos, em busca de novas provas.
O proprietário da autoescola foi levado para prestar depoimento na Delegacia de Polícia de São Joaquim da Barra. A defesa do suspeito afirmou que se pronunciaria após o fim da oitiva do cliente.
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