A Polícia Civil de São Joaquim da Barra, em conjunto com o Detran-SP, deflagrou nesta quinta-feira, 16, em Franca uma operação para investigar um suposto esquema de venda irregular de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, incluindo a Autoescola São Paulo, localizada na avenida Miguel Sábio de Mello, no Jardim Veneza, além de outros endereços ligados ao principal investigado.

As investigações tiveram início durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada em Ipuã. Na ocasião, um aparelho celular foi apreendido e, durante a extração do conteúdo, os policiais encontraram conversas que indicavam uma negociação para obtenção irregular de uma CNH.

Segundo a Polícia Civil, uma pessoa analfabeta estaria disposta a pagar R$ 12 mil para ser aprovada no exame teórico sem passar pelo procedimento legal.