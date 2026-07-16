A Polícia Civil concluiu, na manhã desta quinta-feira, 16, o inquérito que investigou o acidente de trânsito que matou a estduante de biomedicina da Unifran Anna Elisa Borges, de 22 anos, moradora em Capetinga (MG), na madrugada de 29 de março, em um cruzamento da avenida Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário, em Franca.

A última etapa da investigação resultou no indiciamento de três motoristas, apontados pela Polícia Civil como responsáveis, em diferentes graus, pelo acidente que levou à morte da jovem. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Entre os indiciados, está Clóvis Eduardo Pinto Ludovice Neto, de 21 anos, motorista do Volkswagen Polo, que trafegava pela via preferencial no momento da colisão.