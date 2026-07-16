Dois homens foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Franca após serem flagrados colando cartazes do “Pai Joaquim” na avenida Rio Negro, no Residencial Amazonas, nesta quinta-feira, 16.
Com eles, foram apreendidos maços de cartazes e material usado na colagem irregular. Os panfletos traziam os dizeres: “Pai Joaquim - Benzedor. Joga-se búzios, cartas. Trazemos a pessoa amada em 7 dias. Sigilo absoluto”.
Ao chegarem ao local, os agentes da Guarda Municipal viram a dupla fixando os cartazes em postes e muros da via, o que é irregular. Ao notarem a viatura, os dois tentaram deixar o local, mas foram alcançados e abordados.
Durante a identificação, a GCM constatou que um dos homens possui antecedentes criminais, com registro por tráfico de drogas. Os cartazes e a cola foram apreendidos.
Os dois foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) pelos agentes Lima e Vallim, onde o caso foi registrado em Boletim de Ocorrência. Após serem ouvidos pela autoridade policial, ambos foram liberados.
A Guarda Civil Municipal informou que ações de colagem irregular prejudicam a conservação dos espaços públicos e reforçou que denúncias da população ajudam no combate às irregularidades.
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