Dois homens foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Franca após serem flagrados colando cartazes do “Pai Joaquim” na avenida Rio Negro, no Residencial Amazonas, nesta quinta-feira, 16.

Com eles, foram apreendidos maços de cartazes e material usado na colagem irregular. Os panfletos traziam os dizeres: “Pai Joaquim - Benzedor. Joga-se búzios, cartas. Trazemos a pessoa amada em 7 dias. Sigilo absoluto”.

Ao chegarem ao local, os agentes da Guarda Municipal viram a dupla fixando os cartazes em postes e muros da via, o que é irregular. Ao notarem a viatura, os dois tentaram deixar o local, mas foram alcançados e abordados.