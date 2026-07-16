Um incêndio de grandes proporções voltou a atingir uma área de pastagem e vegetação no bairro Santa Lúcia, na região Sul de Franca, na manhã desta quinta-feira, 16. O Corpo de Bombeiros trabalha no combate às chamas e suspeita que o fogo possa ter sido provocado de forma criminosa.
De acordo com a corporação, o incêndio teve início ainda durante a madrugada e mobilizou equipes por mais de duas horas até ser completamente controlado. No entanto, por volta das 9h, as chamas voltaram a atingir o mesmo local, levantando a suspeita de que alguém tenha ateado fogo novamente na área.
Além de destruir uma extensa faixa de vegetação e pastagem, o incêndio provoca grande quantidade de fumaça e fuligem, que se espalham para bairros vizinhos, causando transtornos aos moradores e prejudicando a qualidade do ar.
Próximo do local, tem residências, o que aumenta a preocupação.
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O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que a população não coloque fogo em terrenos, lixo ou restos de vegetação, principalmente durante o período de estiagem. A baixa umidade do ar, aliada à ausência de chuvas, favorece a rápida propagação das chamas e aumenta o risco de incêndios de grandes proporções.
A corporação orienta ainda que qualquer foco de incêndio seja comunicado imediatamente pelo telefone 193.
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