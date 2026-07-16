Uma segunda etapa da limpeza e da retirada de barracas de moradores em condições de rua foi realizada na manhã desta quinta-feira, 16, em Franca. O local é o mesmo onde se concentra grande número de pessoas em vulnerabilidade social, que fica próximo à Casa de Passagem e ao Acolhimento Noturno, na avenida William Azzuz, entre os bairros Vila Santa Terezinha e Vila Gosuen, na zona norte da cidade.

Durante a operação, uma cena não tão rara naquele local chamou a atenção. Enquanto os caminhões da Prefeitura deixavam o local lotados de materiais retirados dali e sob os olhares da Polícia Militar, da Guarda Civil, de agentes públicos e de populares, duas mulheres que fazem parte do grupo de moradores de rua brigaram na via pública, desferindo chutes, pauladas e puxões de cabelo. Elas só pararam após a intervenção de outro morador de rua.

Enquanto isso, outras dezenas de indivíduos ocupavam o canteiro central da avenida e o Cepel (Centro Popular de Esporte e Lazer) existente em frente à Casa de Passagem.