A Serra de Capetinga, na rodovia MG-444, começou a receber uma nova medida de segurança após uma sequência de acidentes graves e mortes registradas nos últimos anos. O DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais) instalou nessa quarta-feira, 15, o primeiro de três radares de velocidade previstos para a rodovia que liga Minas Gerais ao Estado de São Paulo.
A instalação foi acompanhada pelo prefeito de Capetinga (MG), Reginaldo de Mendonça (Cidadania), que divulgou um vídeo no local e afirmou que a implantação dos equipamentos atende a uma reivindicação feita ao órgão estadual.
"Nós estivemos lá no DER e eles prometeram três radares. Um está sendo instalado aqui e, se Deus quiser, vai evitar muitos acidentes. Também pedimos outro próximo ao posto fiscal, que deverá ser instalado e entrar em funcionamento rapidamente", declarou.
O radar está sendo instalado em um dos trechos da serra. Outro equipamento deverá ser colocado na área urbana de Capetinga, nas proximidades do posto fiscal e de um posto de combustíveis. O DER-MG ainda não informou a data em que os radares começarão a operar.
Acidentes motivaram cobrança por mais segurança
A instalação do equipamento ocorre poucos dias após mais uma tragédia na MG-444. No último dia 8 de julho, uma médica de 31 anos morreu em um grave acidente registrado entre Cássia e Capetinga. A colisão deixou ainda outras pessoas feridas e reacendeu o debate sobre a segurança da rodovia.
O trecho é conhecido pelo intenso fluxo de veículos e pelo histórico de acidentes, especialmente na região da serra, onde curvas, aclives e declives exigem atenção redobrada dos motoristas.
Terceira faixa foi implantada
Há menos de um ano, a MG-444 passou por obras para melhorar a segurança e a fluidez do trânsito. O DER-MG implantou cerca de dois quilômetros de terceira faixa na serra, principalmente para facilitar o deslocamento de veículos pesados.
O trecho também recebeu serviços de recuperação do pavimento. Após a conclusão das obras, porém, motoristas relataram problemas relacionados à sinalização em alguns pontos da rodovia.
Corredor entre Minas e São Paulo
A MG-444 é um importante corredor de ligação entre Minas Gerais e o Estado de São Paulo. A rodovia conecta Itirapuã a Capetinga (MG) e registra circulação média de cerca de 5 mil veículos por dia.
A estrada é utilizada por motoristas que seguem para cidades turísticas da região, como Cássia (MG), onde está localizado o Santuário de Santa Rita de Cássia, além de Delfinópolis (MG), no circuito da Serra da Canastra, e Capitólio (MG), no Lago de Furnas.
Caminhoneiros também utilizam diariamente a MG-444 para o escoamento da produção agrícola e industrial da região, incluindo bananas de Delfinópolis e cimento produzido em Itaú de Minas (MG).
A rodovia ainda é rota frequente para transporte escolar de universitários que estudam em Franca e para pacientes que buscam atendimento médico em cidades paulistas.
A MG-444 é administrada pelo DER-MG, órgão responsável pela manutenção e operação das rodovias estaduais mineiras.
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