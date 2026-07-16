A Serra de Capetinga, na rodovia MG-444, começou a receber uma nova medida de segurança após uma sequência de acidentes graves e mortes registradas nos últimos anos. O DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais) instalou nessa quarta-feira, 15, o primeiro de três radares de velocidade previstos para a rodovia que liga Minas Gerais ao Estado de São Paulo.

A instalação foi acompanhada pelo prefeito de Capetinga (MG), Reginaldo de Mendonça (Cidadania), que divulgou um vídeo no local e afirmou que a implantação dos equipamentos atende a uma reivindicação feita ao órgão estadual.

"Nós estivemos lá no DER e eles prometeram três radares. Um está sendo instalado aqui e, se Deus quiser, vai evitar muitos acidentes. Também pedimos outro próximo ao posto fiscal, que deverá ser instalado e entrar em funcionamento rapidamente", declarou.