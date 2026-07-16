Os moradores do Residencial Zanetti estão prestes a testemunhar o nascimento de um novo espaço de fé. Nesta sexta-feira, 17, a Diocese de Franca realiza a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da futura Capela Nossa Senhora do Carmo, um rito tradicional da Igreja Católica que simboliza o começo de uma nova comunidade religiosa.

A celebração será presidida pelo bispo diocesano, Dom Paulo Roberto Beloto, às 19h, no próprio terreno onde o templo será construído. A expectativa é reunir moradores, fiéis e lideranças religiosas para um momento que vai além do início das obras: representa a chegada de um novo ponto de encontro para a vida pastoral e comunitária do bairro.

A futura capela será vinculada à Paróquia São João Batista, que passa a ampliar sua atuação diante do crescimento da região. Na avaliação do pároco, padre Alessandro Orlovisk, a criação de uma nova comunidade é consequência natural da expansão da própria Igreja.