Os moradores do Residencial Zanetti estão prestes a testemunhar o nascimento de um novo espaço de fé. Nesta sexta-feira, 17, a Diocese de Franca realiza a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da futura Capela Nossa Senhora do Carmo, um rito tradicional da Igreja Católica que simboliza o começo de uma nova comunidade religiosa.
A celebração será presidida pelo bispo diocesano, Dom Paulo Roberto Beloto, às 19h, no próprio terreno onde o templo será construído. A expectativa é reunir moradores, fiéis e lideranças religiosas para um momento que vai além do início das obras: representa a chegada de um novo ponto de encontro para a vida pastoral e comunitária do bairro.
A futura capela será vinculada à Paróquia São João Batista, que passa a ampliar sua atuação diante do crescimento da região. Na avaliação do pároco, padre Alessandro Orlovisk, a criação de uma nova comunidade é consequência natural da expansão da própria Igreja.
"O surgimento de uma nova capela mostra que a comunidade está viva e continua crescendo. Assim como a Paróquia São João Batista nasceu um dia e se fortaleceu ao longo dos anos, agora ela dá origem a uma nova comunidade, que começará a escrever sua própria história", afirmou o sacerdote, durante celebração realizada no último domingo.
Embora a construção do templo ainda esteja em sua fase inicial, a cerimônia da pedra fundamental já carrega um forte significado para os católicos. É nesse momento que o terreno é abençoado e confiado a Deus, simbolizando que, antes mesmo das paredes serem erguidas, a comunidade começa a se formar pela fé de seus integrantes.
Para Dom Paulo Roberto Beloto, a implantação de uma nova capela fortalece a missão evangelizadora da Diocese e facilita a participação dos moradores na vida da Igreja. Segundo o bispo, a proximidade de um espaço de celebração permite que os fiéis tenham mais oportunidades de participar da missa, receber os sacramentos, cultivar a oração e fortalecer os laços de fraternidade entre as famílias da comunidade.
A expectativa da Diocese é que a Capela Nossa Senhora do Carmo se torne uma referência religiosa para o Residencial Zanetti e bairros vizinhos, acolhendo celebrações, encontros pastorais e atividades voltadas à comunidade.
A missa é aberta ao público e será realizada na rua Subtenente Jacir Aparecido da Silva, Quadra 2, lotes 1, 2, 3 e 4, no Residencial Zanetti. Além da celebração eucarística, haverá a bênção e a colocação simbólica da pedra fundamental, marco que oficializa o início da construção do novo templo.
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