Dois homens foram flagrados furtando telhas de zinco utilizadas como proteção de uma obra na rua Paulo Archetti, no bairro Chácara São Paulo, em Franca. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, por volta das 15h30, e foi registrado por câmeras de segurança de moradores da região.

As imagens mostram os suspeitos retirando duas telhas que serviam como fechamento do terreno. A dupla age tranquilamente, em plena luz do dia, sem demonstrar preocupação com a movimentação de pessoas nas proximidades.

Moradores que presenciaram a ação acionaram a Polícia Militar, mas, quando as equipes chegaram ao local, os suspeitos já haviam fugido.