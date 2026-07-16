16 de julho de 2026
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Dupla furta telha de zinco de obra em plena luz do dia; VÍDEO

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Moradores filmaram a ação dos suspeitos
Moradores filmaram a ação dos suspeitos

Dois homens foram flagrados furtando telhas de zinco utilizadas como proteção de uma obra na rua Paulo Archetti, no bairro Chácara São Paulo, em Franca. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, por volta das 15h30, e foi registrado por câmeras de segurança de moradores da região.

As imagens mostram os suspeitos retirando duas telhas que serviam como fechamento do terreno. A dupla age tranquilamente, em plena luz do dia, sem demonstrar preocupação com a movimentação de pessoas nas proximidades.

Moradores que presenciaram a ação acionaram a Polícia Militar, mas, quando as equipes chegaram ao local, os suspeitos já haviam fugido.

As gravações feitas pelas câmeras de segurança registraram toda a movimentação dos criminosos e poderão auxiliar na identificação dos envolvidos.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.

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