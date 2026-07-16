Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem de 42 anos caminhava tranquilamente pelas ruas do Jardim Paineiras, em Franca, logo após furtar fios elétricos de uma residência. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15.

As gravações feitas por imóveis vizinhos mostram o suspeito deixando o local carregando a fiação furtada sem demonstrar preocupação em ser observado.

Após perceberem o crime, moradores acionaram a Polícia Militar, que iniciou buscas pela região. Pouco tempo depois, os policiais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem.