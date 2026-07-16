16 de julho de 2026
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FOI PRESO

Câmeras flagram ladrão após furto de fios em imóvel de Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagens do ladrão foram registradas por câmeras de segurança
Imagens do ladrão foram registradas por câmeras de segurança

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem de 42 anos caminhava tranquilamente pelas ruas do Jardim Paineiras, em Franca, logo após furtar fios elétricos de uma residência. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15.

As gravações feitas por imóveis vizinhos mostram o suspeito deixando o local carregando a fiação furtada sem demonstrar preocupação em ser observado.

Após perceberem o crime, moradores acionaram a Polícia Militar, que iniciou buscas pela região. Pouco tempo depois, os policiais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem.

Segundo a PM, o homem confessou o furto e afirmou ser usuário de drogas. Ele também declarou que pretendia vender os fios para conseguir dinheiro.

A confissão reforçou a suspeita de que o crime teria sido cometido para financiar a compra de entorpecentes.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

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