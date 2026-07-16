Veja o obituário desta quinta-feira, 16, em Franca:
Nome: Vilma Aparecida Garcia
Idade: 57 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Alceu Vilaça
Idade: 77 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Paulo Ricardo Vilela
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Maria Conceição Machado Costa
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: São Vicente, sala 3
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Noemia Ignácio dos Santos Salomão
Idade: 90 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
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