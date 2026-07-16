Nome: Alceu Vilaça Idade: 77 anos Local do velório: São Vicente, sala 10 Funerária: Francana Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Vilma Aparecida Garcia Idade: 57 anos Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 Funerária: Francana Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 13h

Veja o obituário desta quinta-feira, 16, em Franca :

Nome: Paulo Ricardo Vilela

Idade: 66 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Maria Conceição Machado Costa

Idade: 71 anos

Local do velório: São Vicente, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: São Vicente, sala 3

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Noemia Ignácio dos Santos Salomão

Idade: 90 anos

Local do velório: São Vicente, sala 7

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h