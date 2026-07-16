16 de julho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 16, em Franca:

Nome: Vilma Aparecida Garcia 
Idade: 57 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Alceu Vilaça 
Idade: 77 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Paulo Ricardo Vilela 
Idade: 66 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Maria Conceição Machado Costa 
Idade: 71 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: São Vicente, sala 3 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Noemia Ignácio dos Santos Salomão 
Idade: 90 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

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