Um homem de 27 anos foi autuado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca na tarde de quarta-feira, 15, após 15 bovinos serem encontrados soltos em uma área pública na rua Romeu Pini, 930, na Vila Santa Helena.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h25, quando a GCM foi acionada para verificar a presença dos animais de grande porte. No local, os guardas constataram que os bovinos estavam em uma área pública e poderiam acessar a via, oferecendo risco de acidentes de trânsito.

O serviço de recolha foi acionado para retirar os animais. Mas, antes da chegada do caminhão, o proprietário compareceu ao local, assumiu a responsabilidade pelos bovinos e providenciou a retirada.