16 de julho de 2026
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BOIADA NAS RUAS

15 bois 'invadem' área urbana em Franca e dão prejuízo ao dono

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bois estavam em área pública da Vila Santa Helena
Bois estavam em área pública da Vila Santa Helena

Um homem de 27 anos foi autuado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca na tarde de quarta-feira, 15, após 15 bovinos serem encontrados soltos em uma área pública na rua Romeu Pini, 930, na Vila Santa Helena.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h25, quando a GCM foi acionada para verificar a presença dos animais de grande porte. No local, os guardas constataram que os bovinos estavam em uma área pública e poderiam acessar a via, oferecendo risco de acidentes de trânsito.

O serviço de recolha foi acionado para retirar os animais. Mas, antes da chegada do caminhão, o proprietário compareceu ao local, assumiu a responsabilidade pelos bovinos e providenciou a retirada.

O homem foi autuado com base na lei municipal que trata da permanência de animais de grande porte soltos em vias e áreas públicas. A multa aplicada foi de 20 UFMFs (Unidades Fiscais do Município de Franca), totalizando R$ 1.744.

A Guarda Civil Municipal reforçou que animais de grande porte soltos representam um grave risco à segurança viária, pois podem provocar acidentes e colocar em perigo motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A ocorrência foi atendida pelos guardas municipais Brandão, Marciano e Nilton.

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