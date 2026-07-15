Um homem de 27 anos foi autuado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca na tarde de quarta-feira, 15, após 15 bovinos serem encontrados soltos em uma área pública na rua Romeu Pini, 930, na Vila Santa Helena.
A ocorrência foi registrada por volta das 14h25, quando a GCM foi acionada para verificar a presença dos animais de grande porte. No local, os guardas constataram que os bovinos estavam em uma área pública e poderiam acessar a via, oferecendo risco de acidentes de trânsito.
O serviço de recolha foi acionado para retirar os animais. Mas, antes da chegada do caminhão, o proprietário compareceu ao local, assumiu a responsabilidade pelos bovinos e providenciou a retirada.
O homem foi autuado com base na lei municipal que trata da permanência de animais de grande porte soltos em vias e áreas públicas. A multa aplicada foi de 20 UFMFs (Unidades Fiscais do Município de Franca), totalizando R$ 1.744.
A Guarda Civil Municipal reforçou que animais de grande porte soltos representam um grave risco à segurança viária, pois podem provocar acidentes e colocar em perigo motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
A ocorrência foi atendida pelos guardas municipais Brandão, Marciano e Nilton.
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