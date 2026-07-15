O assessor especial da Prefeitura de Franca, Marcelo Facuri, pediu exoneração do cargo e deixará as funções no gabinete de Alexandre Ferreira (MDB) para assumir a coordenação da campanha eleitoral da primeira-dama Cynthia Millhim (MDB), pré-candidata a deputada federal. A portaria oficializando a saída será publicada nesta quinta-feira, 16.
Segundo a administração municipal, a saída de Facuri não levará à nova nomeação. As atribuições que eram desempenhadas pelo assessor serão redistribuídas entre integrantes da equipe, garantindo a continuidade dos trabalhos.
Em nota, a Prefeitura informou que o Gabinete conta com estrutura para manter o atendimento às demandas da administração, especialmente o assessoramento direto de Alexandre Ferreira.
“A Prefeitura de Franca informa que o assessor político especial, Marcelo Facuri, solicitou exoneração de suas funções. O Gabinete conta com uma equipe preparada para prestar todo o suporte necessário às atividades da assessoria, garantindo a continuidade dos trabalhos e o atendimento às demandas da administração municipal.”
As atribuições anteriormente desempenhadas por Facuri serão divididas entre a diretora de Governo, Andressa Neves, o chefe de Gabinete, Fernando Baldochi, e outros integrantes do Gabinete, conforme a organização definida pela administração municipal.
Novo desafio político
Marcelo Facuri afirmou que recebeu o convite de Cynthia Millhim com entusiasmo e destacou a expectativa para o novo desafio.
“Recebi com muita satisfação o convite da Cynthia para atuar nesta nova jornada. A expectativa é extremamente positiva, pois reflete a determinação e o propósito da Cynthia de trabalhar, ainda mais, pela população de Franca e região, sendo uma voz forte em Brasília, realmente conhecedora das necessidades locais. Vamos realizar um trabalho sério, ético, respeitoso e muito profissional, como sempre buscamos fazer.”
Trajetória na comunicação política
Com cerca de 20 anos de atuação em comunicação governamental, marketing político e campanhas eleitorais, Marcelo Facuri acumula experiência em eleições majoritárias e proporcionais, além de trabalhos voltados à comunicação institucional e parlamentar.
Ao longo da carreira, coordenou a comunicação das campanhas que elegeram o ex-prefeito Sidnei Rocha em seus dois últimos mandatos.
Em 2012, comandou a estratégia de comunicação da campanha que levou Alexandre Ferreira à Prefeitura de Franca pela primeira vez.
Entre 2019 e 2020, atuou como assessor parlamentar da deputada estadual Delegada Graciela (PL) na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
Na disputa municipal de 2020, a campanha de Alexandre Ferreira foi coordenada por Andressa Neves. Facuri integrou o time que acabaria vencendo nas urnas. Em 2024, foi coordenador da campanha de reeleição.
Facuri também foi assessor especial de Comunicação da Prefeitura de Franca durante os governos de Sidnei Rocha e Alexandre Ferreira.
Sua trajetória inclui passagens por emissoras de rádio e televisão, jornal impresso e portais de notícias. Fez parte das equipes de jornalismo da Rádio Difusora e do portal GCN.
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