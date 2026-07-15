O assessor especial da Prefeitura de Franca, Marcelo Facuri, pediu exoneração do cargo e deixará as funções no gabinete de Alexandre Ferreira (MDB) para assumir a coordenação da campanha eleitoral da primeira-dama Cynthia Millhim (MDB), pré-candidata a deputada federal. A portaria oficializando a saída será publicada nesta quinta-feira, 16.

Segundo a administração municipal, a saída de Facuri não levará à nova nomeação. As atribuições que eram desempenhadas pelo assessor serão redistribuídas entre integrantes da equipe, garantindo a continuidade dos trabalhos.

Em nota, a Prefeitura informou que o Gabinete conta com estrutura para manter o atendimento às demandas da administração, especialmente o assessoramento direto de Alexandre Ferreira.