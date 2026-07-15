Um homem foi preso nesta quarta-feira, 15, suspeito de furtar a fiação elétrica de uma residência em construção, em Rifaina. A prisão ocorreu após uma ação conjunta da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Municipal), que identificaram o suspeito com o auxílio de imagens de câmeras de monitoramento.

Após perceber, pela manhã, que toda a fiação elétrica da obra havia sido furtada, o proprietário do imóvel procurou a delegacia para registrar a ocorrência. A partir da denúncia, investigadores solicitaram à GCM imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar o autor do crime.

Imagens ajudaram na identificação

A análise das imagens revelou que o furto ocorreu na tarde do dia anterior. Com base nas informações obtidas, equipes da Polícia Civil e da GCM localizaram o suspeito e o conduziram até a delegacia.