Um homem foi preso nesta quarta-feira, 15, suspeito de furtar a fiação elétrica de uma residência em construção, em Rifaina. A prisão ocorreu após uma ação conjunta da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Municipal), que identificaram o suspeito com o auxílio de imagens de câmeras de monitoramento.
Após perceber, pela manhã, que toda a fiação elétrica da obra havia sido furtada, o proprietário do imóvel procurou a delegacia para registrar a ocorrência. A partir da denúncia, investigadores solicitaram à GCM imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar o autor do crime.
Imagens ajudaram na identificação
A análise das imagens revelou que o furto ocorreu na tarde do dia anterior. Com base nas informações obtidas, equipes da Polícia Civil e da GCM localizaram o suspeito e o conduziram até a delegacia.
Durante o depoimento, o homem confessou o furto e informou que já havia vendido a fiação elétrica subtraída.
Investigações continuam
A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar o receptador, ou seja, a pessoa que teria adquirido o material de origem criminosa.
O caso foi registrado, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
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