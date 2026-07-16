A ampliação da oferta de voos comerciais no Aeroporto “Tenente Lund Presotto” e o papel do Estado na fiscalização da concessão foram temas do novo debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem como pretendem atuar para que Franca tenha um aeroporto compatível com sua importância econômica e regional, os participantes apresentaram propostas voltadas à cobrança da concessionária, atração de novas companhias aéreas, modernização da infraestrutura e fortalecimento da aviação regional.
As respostas abordaram diferentes caminhos para ampliar a conectividade aérea da cidade, desde maior rigor na fiscalização do contrato de concessão até incentivos para novas rotas comerciais, investimentos em infraestrutura, redução de custos operacionais e articulação entre o Governo do Estado, concessionária, companhias aéreas e entidades regionais para impulsionar o desenvolvimento econômico.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
"O aeroporto Tenente Lund Presotto é do Estado e está concedido à Rede VOA desde 2022, por 30 anos, com fiscalização da Artesp. Hoje, uma cidade de mais de 350 mil habitantes tem voo comercial em um avião de nove lugares, poucas vezes por semana, só para Campinas — enquanto Ribeirão Preto, no mesmo bloco de concessão, recebe jatos. O que o senhor vai fazer na Assembleia para que o Estado cobre da concessionária e atraia companhias aéreas, para que Franca tenha um aeroporto à altura do seu tamanho?"
Alexandre Tabah (Novo): "Franca não pode aceitar um aeroporto subutilizado. Somos uma cidade com mais de 350 mil habitantes, polo regional de negócios, indústrias e serviços, e merecemos voos comerciais compatíveis com a nossa importância.
Como deputado estadual, vou cobrar à Artesp, governo do estado e à concessionária para que o contrato seja cumprido e haja um plano concreto de ampliação de ofertas de voos. Também vou trabalhar para atrair novas companhias aéreas, porque um aeroporto forte gera empregos, impulsiona o turismo, facilita os negócios e acelera o desenvolvimento de toda a nossa região.
Franca merece muito mais. Meu nome é Alexandre Tabah e estou como pré-candidato a deputado estadual pelo Novo."
Flávia Lancha (PSD): "Quando fui secretária de desenvolvimento, levei essa pauta diversas vezes ao governo do Estado, porque sempre defendi que uma cidade do tamanho de Franca precisa de um aeroporto à altura da sua força econômica.
A retomada dos voos foi um primeiro passo, fruto de muita articulação. Mas ainda é pouco. Franca e toda a região têm demanda.
Como deputada, vou cobrar resultados e unir forças. Governo do Estado, companhias aéreas e entidades precisam trabalhar juntos. Não é uma questão de discurso, é trabalho, articulação e parceria para ampliar a oferta de voos."
Marcos Ferreira (PSB): "Focar na expansão da aviação regional, na redução de custos tributários, na modernização da infraestrutura e na articulação política. Podemos ampliar a redução de CNE sobre combustível de aviação, incluindo Franca nas malhas de voos regulares, conectando a cidade diretamente a Congonhas, Guarulhos e Viracopos. Modernizar e adequar a infraestrutura com atuação para a captação de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil.
Posicionar Franca como um polo logístico estratégico, com redução de tarifas de pouso e permanência via Artesp, atraindo voos de táxi aéreo e transporte de cargas do setor calçadista e de tecnologia da região.
E fortalecer turismo e negócios regionais para garantir demanda mínima de passageiros, viabilizar e sustentar rota comercial a longo prazo."
Professora Priscila (PT): "A concessão do nosso aeroporto, a iniciativa privada, ela vem acompanhada da promessa de modernização e melhorias no transporte aeroviário de Franca.
Mas na prática não funcionou, porque a empresa responsável falhou em suas entregas e tem priorizado outras ações que colocam em risco, inclusive a manutenção dos voos na cidade. Esse cenário de descaso, onde nada fica resolvido, evidencia a clara ineficiência da iniciativa privada.
Nesse caso, reforça urgente a necessidade de uma ação direta do Estado para garantir uma solução definitiva para o transporte da população francana."
Cristiany de Castro (Republicanos): "Franca tem mais de 350 mil habitantes, uma economia diversificada e uma região que atende 750 mil pessoas. Ter um único voo para Campinas e uma aeronave de nove lugares é incompatível com esse tamanho todo.
O papel do deputado estadual aqui é cobrar da Artesp uma fiscalização mais rigorosa sobre o que a Rede VOA tem obrigação de entregar dentro do contrato de concessão e pressionar o Estado para usar os instrumentos que já tem para atrair mais companhias aéreas para o interior.
Franca não pode ficar para trás enquanto outras cidades do mesmo bloco de concessão estão recebendo jatos."
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto.
A Delegada Graciela (PL) não encaminhou seu vídeo até o encerramento do prazo estabelecido pela organização da campanha.
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