A ampliação da oferta de voos comerciais no Aeroporto “Tenente Lund Presotto” e o papel do Estado na fiscalização da concessão foram temas do novo debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem como pretendem atuar para que Franca tenha um aeroporto compatível com sua importância econômica e regional, os participantes apresentaram propostas voltadas à cobrança da concessionária, atração de novas companhias aéreas, modernização da infraestrutura e fortalecimento da aviação regional.

As respostas abordaram diferentes caminhos para ampliar a conectividade aérea da cidade, desde maior rigor na fiscalização do contrato de concessão até incentivos para novas rotas comerciais, investimentos em infraestrutura, redução de custos operacionais e articulação entre o Governo do Estado, concessionária, companhias aéreas e entidades regionais para impulsionar o desenvolvimento econômico.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: