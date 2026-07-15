A Polícia Civil apreendeu um carro e uma motocicleta nesta quarta-feira, 15, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Miguelópolis. A ação, realizada com apoio da Polícia Militar, integra uma investigação que apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Veículos são alvo de investigação patrimonial
Durante a operação, os policiais localizaram um Honda Civic e uma Yamaha XT660 que, segundo a investigação, apresentam indícios de terem sido comprados com recursos provenientes da venda de drogas.
De acordo com a Polícia Civil, além da apuração dos crimes relacionados ao tráfico, o trabalho também busca identificar e bloquear patrimônios supostamente obtidos de forma ilícita. A estratégia, conhecida como investigação patrimonial, tem o objetivo de enfraquecer organizações criminosas ao atingir bens e valores adquiridos com recursos do tráfico.
Os dois veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio da Polícia Civil, onde permanecerão à disposição da Justiça durante o andamento do processo.
Operação teve apoio da Polícia Militar
A operação foi coordenada pelo delegado Telismar Junior e contou com a participação dos investigadores Vanderlino e Gustavo. O apoio da Polícia Militar foi prestado pela equipe da Viatura Agro, composta pelo 1º sargento Divino e pelos soldados Jéssica e Cavalcante.
As investigações continuam para esclarecer a origem do patrimônio e reunir novas provas relacionadas ao caso.
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