A Polícia Civil apreendeu um carro e uma motocicleta nesta quarta-feira, 15, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Miguelópolis. A ação, realizada com apoio da Polícia Militar, integra uma investigação que apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Veículos são alvo de investigação patrimonial

Durante a operação, os policiais localizaram um Honda Civic e uma Yamaha XT660 que, segundo a investigação, apresentam indícios de terem sido comprados com recursos provenientes da venda de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, além da apuração dos crimes relacionados ao tráfico, o trabalho também busca identificar e bloquear patrimônios supostamente obtidos de forma ilícita. A estratégia, conhecida como investigação patrimonial, tem o objetivo de enfraquecer organizações criminosas ao atingir bens e valores adquiridos com recursos do tráfico.