Sete homens foram presos nesta quarta-feira, 15, em Barretos, suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em furtos de cabos metálicos. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Central de Polícia Judiciária, após uma investigação iniciada no último domingo, 12, que identificou a atuação do grupo em diferentes pontos da cidade.
A investigação teve início após a Polícia Civil receber informações sobre a atuação da quadrilha. Segundo a corporação, os suspeitos, moradores do estado de Goiás, utilizavam uniformes semelhantes aos de empresas de telecomunicações para não levantar suspeitas durante os furtos.
Imagens de monitoramento fornecidas pela empresa Vivo Telefônica registraram o grupo retirando cabos de caixas subterrâneas instaladas em vias públicas. De acordo com a Polícia Civil, cerca de 955 metros de fios foram furtados.
Investigação levou até imóvel usado pelo grupo
Com a análise das imagens, os policiais identificaram os veículos utilizados pelos investigados: um caminhão, um Ford Ka e um Chevrolet Prisma. Durante as diligências, um dos automóveis foi seguido até um imóvel na rua NBT 12, onde os suspeitos estavam hospedados.
No local, os agentes encontraram os sete investigados e apreenderam uma grande quantidade de fios e cabos metálicos, além de ferramentas e equipamentos que, segundo a Polícia Civil, eram utilizados na prática dos furtos.
Ainda conforme a corporação, os suspeitos não conseguiram informar a origem do material apreendido nem explicar a locação da residência. Eles alegaram apenas que os fios já estavam no imóvel quando chegaram.
Prisões e continuidade das investigações
Diante das evidências reunidas, o delegado responsável autuou os sete homens pelos crimes de receptação e associação criminosa. Os três veículos utilizados pelo grupo também foram apreendidos.
Os presos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Colina, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que o inquérito continua em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a participação do grupo em furtos registrados na região.
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