Sete homens foram presos nesta quarta-feira, 15, em Barretos, suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em furtos de cabos metálicos. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Central de Polícia Judiciária, após uma investigação iniciada no último domingo, 12, que identificou a atuação do grupo em diferentes pontos da cidade.

A investigação teve início após a Polícia Civil receber informações sobre a atuação da quadrilha. Segundo a corporação, os suspeitos, moradores do estado de Goiás, utilizavam uniformes semelhantes aos de empresas de telecomunicações para não levantar suspeitas durante os furtos.

Imagens de monitoramento fornecidas pela empresa Vivo Telefônica registraram o grupo retirando cabos de caixas subterrâneas instaladas em vias públicas. De acordo com a Polícia Civil, cerca de 955 metros de fios foram furtados.

Investigação levou até imóvel usado pelo grupo