Um homem de 42 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 15, após furtar fios de uma residência na rua Pedro Lopes da Silva, no Jardim Paineiras, na região Norte de Franca. O crime foi denunciado por moradores, e o criminoso acabou localizado pela Polícia Militar durante patrulhamento no Jardim Cambuí.

De acordo com a corporação, um morador de uma residência vizinha presenciou o furto, fez buscas pela região e localizou o suspeito no Cambuí. Em seguida, ele acionou a Polícia Militar, que foi até o local e realizou a abordagem.

"Em posse dele se encontrava uma grande quantidade de fios, bem como um alicate, que ele informou ter usado para praticar o furto", disse o cabo Siqueira, que atendeu à ocorrência.