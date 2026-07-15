Um homem de 42 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 15, após furtar fios de uma residência na rua Pedro Lopes da Silva, no Jardim Paineiras, na região Norte de Franca. O crime foi denunciado por moradores, e o criminoso acabou localizado pela Polícia Militar durante patrulhamento no Jardim Cambuí.
De acordo com a corporação, um morador de uma residência vizinha presenciou o furto, fez buscas pela região e localizou o suspeito no Cambuí. Em seguida, ele acionou a Polícia Militar, que foi até o local e realizou a abordagem.
"Em posse dele se encontrava uma grande quantidade de fios, bem como um alicate, que ele informou ter usado para praticar o furto", disse o cabo Siqueira, que atendeu à ocorrência.
Durante a abordagem, o homem afirmou que acreditava que a residência estava abandonada. Segundo a polícia, ele é morador de rua, usuário de drogas e possui antecedentes criminais.
Caso será investigado
O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
Os fios furtados foram recuperados e devolvidos. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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