A família de Isabella Júlia Monteiro e Silva, de 28 anos, faz um apelo à população para ajudar a localizar a jovem, desaparecida desde o dia 5 de julho, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, Isabella é interditada judicialmente e foi vista pela última vez na divisa entre os bairros Parque Dom Pedro e Vila Santa Terezinha.

A mãe da jovem, Rosemary Aparecida Silva e Silva, registrou o desaparecimento e afirma viver dias de angústia sem notícias sobre o paradeiro da filha. Desde então, familiares intensificam as buscas e pedem o apoio da população para obter qualquer informação que possa contribuir para localizá-la.

Natural de Franca, Isabella tem 28 anos e permanece desaparecida.

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