A família de Isabella Júlia Monteiro e Silva, de 28 anos, faz um apelo à população para ajudar a localizar a jovem, desaparecida desde o dia 5 de julho, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, Isabella é interditada judicialmente e foi vista pela última vez na divisa entre os bairros Parque Dom Pedro e Vila Santa Terezinha.
A mãe da jovem, Rosemary Aparecida Silva e Silva, registrou o desaparecimento e afirma viver dias de angústia sem notícias sobre o paradeiro da filha. Desde então, familiares intensificam as buscas e pedem o apoio da população para obter qualquer informação que possa contribuir para localizá-la.
Natural de Franca, Isabella tem 28 anos e permanece desaparecida.
Como ajudar?
Quem tiver qualquer informação que possa auxiliar na localização de Isabella Júlia Monteiro e Silva deve entrar em contato com a família pelos telefones:
- (16) 99252-7112
- (16) 99450-1726
A família destaca que qualquer informação, mesmo que pareça simples, pode ser importante para ajudar nas buscas e possibilitar que Isabella seja encontrada.
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