O Programa Caminho para o Emprego, da Escola Profissionalizante de Franca, abre nesta quarta-feira, 15, as inscrições para 400 vagas em um curso gratuito e on-line sobre e-commerce. Voltada a pessoas com 14 anos ou mais, a capacitação será realizada entre os dias 10 e 12 de agosto, das 10h às 11h, em parceria com uma empresa de marketplace de comércio eletrônico.

As inscrições deverão ser feitas pelo site da Prefeitura. O curso foi estruturado em três módulos e abordará estratégias para ampliar as vendas no ambiente digital, desde a produção de conteúdo até o uso da influência para impulsionar negócios.

Conteúdo voltado às vendas on-line

No primeiro módulo, em 10 de agosto, os participantes terão acesso ao tema "Conteúdo que Conecta: Como transformar ideias em oportunidades de venda no ambiente digital". A programação inclui orientações sobre como os consumidores descobrem produtos na internet, o que desperta a atenção do público, planejamento de conteúdo e produção de fotos, vídeos e textos para divulgação, além da organização de uma rotina de criação de materiais.