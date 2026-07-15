O Programa Caminho para o Emprego, da Escola Profissionalizante de Franca, abre nesta quarta-feira, 15, as inscrições para 400 vagas em um curso gratuito e on-line sobre e-commerce. Voltada a pessoas com 14 anos ou mais, a capacitação será realizada entre os dias 10 e 12 de agosto, das 10h às 11h, em parceria com uma empresa de marketplace de comércio eletrônico.
As inscrições deverão ser feitas pelo site da Prefeitura. O curso foi estruturado em três módulos e abordará estratégias para ampliar as vendas no ambiente digital, desde a produção de conteúdo até o uso da influência para impulsionar negócios.
Conteúdo voltado às vendas on-line
No primeiro módulo, em 10 de agosto, os participantes terão acesso ao tema "Conteúdo que Conecta: Como transformar ideias em oportunidades de venda no ambiente digital". A programação inclui orientações sobre como os consumidores descobrem produtos na internet, o que desperta a atenção do público, planejamento de conteúdo e produção de fotos, vídeos e textos para divulgação, além da organização de uma rotina de criação de materiais.
No dia 11 de agosto, será realizado o segundo módulo, "Da vitrine física para a vitrine digital", que abordará as mudanças no comportamento do consumidor, a integração entre lojas físicas e o comércio eletrônico, a jornada de descoberta de produtos no ambiente digital e as oportunidades oferecidas por ferramentas como campanhas, ofertas e transmissões ao vivo.
Influência digital e empreendedorismo
O terceiro e último encontro, marcado para 12 de agosto, terá como tema "Afiliados: Como ir além com o poder da influência". O conteúdo apresentará o papel da influência no ambiente digital, estratégias para fortalecer a confiança do consumidor, ampliar resultados de vendas e identificar afiliados para potencializar os negócios.
Após a inscrição, os participantes serão incluídos em um grupo de WhatsApp, por meio do qual receberão todas as orientações necessárias para acompanhar a capacitação.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590.
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