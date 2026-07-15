O 10º Torneio Internacional de Basquete de Base reúne cerca de 600 jovens atletas em Franca desde o último sábado, 11. A competição, que segue até domingo, 19, aproveitando o período de férias escolares, conta com 40 equipes de sete estados nas categorias Sub-12, Sub-13, Sub-14 e Sub-15 masculino, além do Sub-15 feminino.
As partidas são disputadas em quatro locais da cidade: o Ginásio "Pedro Morilla Fuentes" (o "Pedrocão"), a quadra da Escola Chuí Esportes, o Ginásio "Amaury Destro" e o ginásio da Escola Pestalozzi.
Franca é representada pelas equipes do Franca Basquete, Instituto Aspa, XD Basketball e Chuí Esportes. O torneio também reúne clubes tradicionais do basquete nacional, como Minas Tênis Clube (MG), Ginástico (MG), Thalia (PR), Paulistano (SP), Luso Bauru (SP), Vizinhança (DF) e Fluminense (RJ).
Crescimento da competição
A edição deste ano também marca a participação de estreantes, entre eles AL 11 Sports Londrina (PR), Pumpkins Rio Verde (GO), Praia Clube/FUTEL, de Uberlândia (MG), e Projeto Basquete Legal/Redenção (PA). A equipe paraense percorreu cerca de 2.500 quilômetros, em uma viagem de três dias, para disputar o torneio.
Organizador do evento, o Instituto Chuí destaca a evolução da competição ao longo da última década. Segundo o idealizador Marco Aurélio Chuí, o torneio nasceu para ampliar o número de jogos das equipes francanas durante a temporada.
“Essa competição surgiu para que as equipes de Franca não jogassem pouco durante o ano, já que o calendário do Campeonato Paulista da época era muito espaçado”, afirma.
Chuí lembra que a primeira edição reuniu apenas seis equipes e duas categorias. Atualmente, o torneio é considerado uma referência nas categorias de base e mantém o propósito de incentivar a formação de atletas em todo o país.
“Começamos com apenas seis equipes e duas categorias, Sub-13 e Sub-15. Hoje, na décima edição, saltamos para mais de 40 equipes, em cinco categorias, totalizando cerca de 600 atletas.”
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