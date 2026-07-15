O 10º Torneio Internacional de Basquete de Base reúne cerca de 600 jovens atletas em Franca desde o último sábado, 11. A competição, que segue até domingo, 19, aproveitando o período de férias escolares, conta com 40 equipes de sete estados nas categorias Sub-12, Sub-13, Sub-14 e Sub-15 masculino, além do Sub-15 feminino.

As partidas são disputadas em quatro locais da cidade: o Ginásio "Pedro Morilla Fuentes" (o "Pedrocão"), a quadra da Escola Chuí Esportes, o Ginásio "Amaury Destro" e o ginásio da Escola Pestalozzi.

Franca é representada pelas equipes do Franca Basquete, Instituto Aspa, XD Basketball e Chuí Esportes. O torneio também reúne clubes tradicionais do basquete nacional, como Minas Tênis Clube (MG), Ginástico (MG), Thalia (PR), Paulistano (SP), Luso Bauru (SP), Vizinhança (DF) e Fluminense (RJ).

Crescimento da competição