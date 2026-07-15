Uma cachorrinha da raça Shih Tzu que estava desaparecida desde o dia 6 de julho foi localizada pela Polícia Civil e devolvida à tutora na tarde de terça-feira, 14, em Franca. O reencontro colocou fim a nove dias de buscas e foi marcado por emoção.
Segundo a Polícia Civil, a cadela havia saído da residência da família, nas proximidades da avenida Ademar de Barros, e não foi mais vista. Desde então, a tutora realizava buscas e tentava obter informações sobre o paradeiro do animal.
Câmeras ajudaram nas buscas
Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança para reconstruir o trajeto percorrido pela cachorrinha após deixar a residência.
As diligências levaram os investigadores até uma família que estava com o animal.
De acordo com os moradores, a cadela foi encontrada na rua e acolhida por eles. Durante o período em que permaneceu na casa, recebeu alimentação e cuidados.
Família temia golpes
Os moradores relataram aos policiais que decidiram não divulgar nas redes sociais que estavam com a cachorrinha por receio de serem vítimas de golpes ou de pessoas que alegassem falsamente ser proprietárias do animal.
Após a apuração dos fatos e a confirmação da verdadeira tutora, a Polícia Civil realizou a devolução da Shih Tzu.
O reencontro entre a cachorrinha e a dona ocorreu na tarde de terça-feira e encerrou a angústia da família após nove dias de procura.
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