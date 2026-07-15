Uma cachorrinha da raça Shih Tzu que estava desaparecida desde o dia 6 de julho foi localizada pela Polícia Civil e devolvida à tutora na tarde de terça-feira, 14, em Franca. O reencontro colocou fim a nove dias de buscas e foi marcado por emoção.

Segundo a Polícia Civil, a cadela havia saído da residência da família, nas proximidades da avenida Ademar de Barros, e não foi mais vista. Desde então, a tutora realizava buscas e tentava obter informações sobre o paradeiro do animal.

Câmeras ajudaram nas buscas

Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança para reconstruir o trajeto percorrido pela cachorrinha após deixar a residência.