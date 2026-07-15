Uma van que transportava 14 trabalhadores rurais, entre eles panhadores de café de Cássia (MG), capotou na manhã desta quarta-feira, 15, em uma estrada de terra no município de Ibiraci (MG). De acordo com as informações de testemunhas, apenas uma pessoa sofreu ferimentos, com fratura em um dos braços.
O acidente aconteceu enquanto o grupo seguia para o trabalho na colheita de café. Com o capotamento, a van saiu da posição normal de circulação e ficou completamente destruída após tombar na estrada de terra.
Apesar da força do impacto e dos danos causados ao veículo, o número de vítimas com ferimentos foi pequeno diante da gravidade do acidente.
Um dos momentos de maior tensão ocorreu quando a van tombou sobre uma das ocupantes. Segundo as informações repassadas, a mulher ficou sob o veículo, mas, apesar da situação, não sofreu ferimentos.
A única vítima com lesão confirmada foi uma pessoa que teve um dos braços quebrado. As demais vítimas não sofreram ferimentos.
As circunstâncias que levaram ao capotamento da van ainda não foram informadas.
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