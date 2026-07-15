Uma van que transportava 14 trabalhadores rurais, entre eles panhadores de café de Cássia (MG), capotou na manhã desta quarta-feira, 15, em uma estrada de terra no município de Ibiraci (MG). De acordo com as informações de testemunhas, apenas uma pessoa sofreu ferimentos, com fratura em um dos braços.

O acidente aconteceu enquanto o grupo seguia para o trabalho na colheita de café. Com o capotamento, a van saiu da posição normal de circulação e ficou completamente destruída após tombar na estrada de terra.

Apesar da força do impacto e dos danos causados ao veículo, o número de vítimas com ferimentos foi pequeno diante da gravidade do acidente.