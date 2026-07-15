Franca possui 179.012 veículos registrados, segundo dados atualizados do Infosiga de maio de 2026. Considerando a população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 356.397 habitantes, com base em 2024, o município registra aproximadamente um veículo para cada dois moradores, índice que evidencia a forte presença do transporte individual na cidade.
Elevado nível de motorização
A frota corresponde a cerca de 50,2% da população e reúne automóveis, motocicletas, caminhonetes, caminhões, ônibus, utilitários e outros tipos de veículos licenciados no município.
O indicador, no entanto, não significa que metade dos moradores possua um veículo, já que uma mesma pessoa física ou jurídica pode ser proprietária de vários automóveis ou motocicletas, por exemplo.
Impactos na mobilidade
Ainda assim, os números ajudam a dimensionar o volume de veículos que circulam diariamente pelas ruas de Franca.
Esse cenário contribui para situações enfrentadas no cotidiano, como congestionamentos nos horários de maior movimento, aumento da demanda por vagas de estacionamento e necessidade de investimentos constantes em infraestrutura viária.
Além disso, o crescimento da frota amplia os desafios para o poder público, que precisa conciliar a expansão do número de veículos com melhorias na mobilidade urbana, na sinalização, na segurança do trânsito e na oferta de alternativas de transporte coletivo.
Embora a proporção de um veículo para cada dois moradores não represente o número exato de proprietários, o índice funciona como um indicador do perfil de deslocamento da população e da dependência do automóvel e da motocicleta como principais meios de transporte no dia a dia.
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