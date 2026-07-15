Franca possui 179.012 veículos registrados, segundo dados atualizados do Infosiga de maio de 2026. Considerando a população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 356.397 habitantes, com base em 2024, o município registra aproximadamente um veículo para cada dois moradores, índice que evidencia a forte presença do transporte individual na cidade.

Elevado nível de motorização

A frota corresponde a cerca de 50,2% da população e reúne automóveis, motocicletas, caminhonetes, caminhões, ônibus, utilitários e outros tipos de veículos licenciados no município.

O indicador, no entanto, não significa que metade dos moradores possua um veículo, já que uma mesma pessoa física ou jurídica pode ser proprietária de vários automóveis ou motocicletas, por exemplo.

Impactos na mobilidade