Um homem foi preso nesta terça-feira, 14, no Jardim Luiza, em Franca, suspeito de furtar a residência do ex-companheiro de sua mãe, no bairro City Petrópolis. O crime aconteceu na madrugada de 12 de abril e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no imóvel.

As imagens mostram o momento em que o suspeito pula o muro da casa, às 0h49, e invade a residência. No interior do imóvel, ele recolhe uma televisão e um videogame e utiliza uma escada encontrada no local para retirar os objetos pelo muro.

Comparsa aguardava do lado de fora

Segundo as investigações, um comparsa aguardava na rua com um carrinho para transportar os produtos furtados.