Um homem foi preso nesta terça-feira, 14, no Jardim Luiza, em Franca, suspeito de furtar a residência do ex-companheiro de sua mãe, no bairro City Petrópolis. O crime aconteceu na madrugada de 12 de abril e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no imóvel.
As imagens mostram o momento em que o suspeito pula o muro da casa, às 0h49, e invade a residência. No interior do imóvel, ele recolhe uma televisão e um videogame e utiliza uma escada encontrada no local para retirar os objetos pelo muro.
Comparsa aguardava do lado de fora
Segundo as investigações, um comparsa aguardava na rua com um carrinho para transportar os produtos furtados.
As câmeras registraram o momento em que o invasor entrega a televisão e o videogame ao segundo suspeito. Durante a fuga, porém, a televisão caiu no chão. Após o incidente, a dupla abandonou o aparelho e deixou o local.
Apesar da falha na ação, os criminosos conseguiram levar uma bicicleta da vítima e o videogame. De acordo com a Polícia Civil, o equipamento eletrônico foi vendido posteriormente em Ribeirão Preto.
Câmeras ajudaram a identificar suspeito
A identificação do investigado foi possível graças às imagens do sistema de monitoramento da residência e ao trabalho realizado pela Polícia Civil.
Após a conclusão das investigações, o suspeito foi localizado e preso nesta terça-feira. Ele responderá pelo crime de furto.
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