A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e a Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários abriram processos seletivos para a contratação de profissionais da educação em creches de Franca. Ao todo, são cinco vagas para os cargos de educador(a) infantil, auxiliar de educação infantil e auxiliar de sala, destinadas a profissionais formados e estudantes de Pedagogia, conforme os requisitos de cada função.
Oportunidades na Pastoral do Menor
Na Creche Escola Professor Lener Eustáquio Pereira, no Jardim Cambuí, estão abertas duas vagas para educador(a) infantil, destinadas a candidatos com formação completa em Pedagogia ou Magistério. A unidade também oferece uma vaga para auxiliar de educação infantil, que exige formação completa em Pedagogia ou Magistério ou graduação em Pedagogia em andamento, com mais de 50% do curso concluído.
Já na Creche Escola Luciene Ribeiro Mendonça Correa Dias, no Jardim Martins, há uma vaga para educador(a) infantil, também destinada a candidatos com formação completa em Pedagogia ou Magistério.
As vagas oferecem salário e benefícios, como refeição na unidade, seguro de vida, assistência médica em grupo e credencial plena do Sesc Franca para os funcionários da entidade. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais, e as oportunidades também são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).
Os interessados devem cadastrar o currículo até o dia 19 de julho, por meio da aba “Trabalhe Conosco” no site da Pastoral do Menor.
Associação Amigos Solidários
A Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários também abriu processo seletivo para a Creche Escola Eni Corrales de Andrade do Nascimento, no Jardim Nossa Senhora das Graças (Pacaembu).
A instituição oferece uma vaga para auxiliar de sala, destinada a estudantes de Pedagogia com, no mínimo, 50% do curso concluído, e uma vaga para educadora infantil, voltada a profissionais com graduação completa em Pedagogia.
Os currículos devem ser enviados para o e-mail crecheescolaenicorrales@gmail.com.
Como será a seleção
Segundo as entidades, o processo seletivo será realizado em duas etapas: análise dos currículos, conforme os requisitos de cada vaga, e entrevista individual com os candidatos selecionados.
As oportunidades são voltadas a profissionais e estudantes da área da educação infantil interessados em atuar em instituições de atendimento à primeira infância em Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.