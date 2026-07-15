A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e a Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários abriram processos seletivos para a contratação de profissionais da educação em creches de Franca. Ao todo, são cinco vagas para os cargos de educador(a) infantil, auxiliar de educação infantil e auxiliar de sala, destinadas a profissionais formados e estudantes de Pedagogia, conforme os requisitos de cada função.

Oportunidades na Pastoral do Menor

Na Creche Escola Professor Lener Eustáquio Pereira, no Jardim Cambuí, estão abertas duas vagas para educador(a) infantil, destinadas a candidatos com formação completa em Pedagogia ou Magistério. A unidade também oferece uma vaga para auxiliar de educação infantil, que exige formação completa em Pedagogia ou Magistério ou graduação em Pedagogia em andamento, com mais de 50% do curso concluído.

Já na Creche Escola Luciene Ribeiro Mendonça Correa Dias, no Jardim Martins, há uma vaga para educador(a) infantil, também destinada a candidatos com formação completa em Pedagogia ou Magistério.