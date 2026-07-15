Um eletricista de 39 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 15, em Franca, durante uma operação da Polícia Civil que investigava fraudes no consumo de energia elétrica, conhecidas popularmente como "gatos".

Segundo o delegado Eduardo Lopes Bonfim, a investigação começou após outras operações em conjunto com a CPFL que identificaram um mesmo padrão de adulteração em medidores de energia. A repetição do método levou os policiais até o suspeito.

De acordo com a apuração, o eletricista oferecia um serviço que prometia reduzir significativamente o valor da conta de energia. Para isso, adulterava medidores em residências e empresas, cobrando entre R$ 2 mil e R$ 5 mil pela instalação do sistema fraudulento.