Um eletricista de 39 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 15, em Franca, durante uma operação da Polícia Civil que investigava fraudes no consumo de energia elétrica, conhecidas popularmente como "gatos".
Segundo o delegado Eduardo Lopes Bonfim, a investigação começou após outras operações em conjunto com a CPFL que identificaram um mesmo padrão de adulteração em medidores de energia. A repetição do método levou os policiais até o suspeito.
De acordo com a apuração, o eletricista oferecia um serviço que prometia reduzir significativamente o valor da conta de energia. Para isso, adulterava medidores em residências e empresas, cobrando entre R$ 2 mil e R$ 5 mil pela instalação do sistema fraudulento.
Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram diversos jumpers, dispositivos utilizados para desviar energia elétrica. A equipe também constatou que a própria casa do investigado possuía um esquema clandestino de desvio de energia.
Diante das evidências, o suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica.
"A CPFL está acompanhando esses casos e, quando há indícios de irregularidades, realizamos operações para verificar se houve desvio de energia ou mudanças na atividade do imóvel", explicou o delegado.
Segundo a concessionária, somente neste ano foram recuperados 857 MWh de energia desviada nas regiões de Franca e Ribeirão Preto. O volume seria suficiente para abastecer aproximadamente 5,1 mil residências durante um mês.
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