Separar os resíduos recicláveis já é um hábito de muita gente em Franca. Mas uma etapa que parece simples pode estar comprometendo todo esse esforço: o jeito como esses materiais chegam até a coleta.

A Sempre Franca, responsável pela coleta de resíduos em Franca, ensina que embalagens com restos de alimento ou líquidos no interior podem contaminar os outros recicláveis durante o transporte e inviabilizar o aproveitamento de todo o lote na triagem. Ou seja, uma única embalagem suja pode fazer com que materiais que seriam reciclados acabem descartados como resíduos comuns. A boa notícia é que não é preciso lavar nada: basta retirar o excesso de resíduo antes de descartar - um gesto rápido que faz toda a diferença.

Acondicionar certo também importa

Além de limpos, os recicláveis precisam ser armazenados de forma adequada antes da coleta — em sacos resistentes ou recipientes próprios. Isso protege os materiais de umidade e contaminação e garante que cheguem em boas condições para o processo de reciclagem.

O dia certo muda tudo

Outro ponto que muita gente não sabe: colocar os recicláveis na calçada no dia errado pode fazer com que eles sejam recolhidos junto com os resíduos comuns — e não cheguem até a reciclagem. A coleta seletiva em Franca acontece em dias específicos, diferentes da coleta de resíduos orgânicos, e varia por bairro e setor. Para consultar o cronograma completo da sua região, acesse coletafranca.com.br.

Retirar o excesso de resíduo das embalagens, acondicionar corretamente e respeitar o dia da coleta seletiva: três atitudes simples que garantem que o reciclável cumpra o destino certo. Afinal, a reciclagem começa dentro de casa.