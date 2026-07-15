Uma operação conjunta realizada na manhã desta quarta-feira, 15, desmontou cerca de 15 barracas ocupadas por pessoas em situação de rua na avenida William Azzuz, entre os bairros Vila Santa Terezinha e Vila Gosuen, na zona norte de Franca.

A ação ocorreu nas proximidades da Casa de Passagem e do Acolhimento Noturno, locais que concentram atendimentos à população em situação de vulnerabilidade social. Segundo a Prefeitura, cinco pessoas abordadas durante a operação aceitaram encaminhamento para o Abrigo Provisório do município.

A força-tarefa reuniu equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e servidores de diferentes secretarias municipais.

Barracas ocupavam calçadas e área de lazer