Uma operação conjunta realizada na manhã desta quarta-feira, 15, desmontou cerca de 15 barracas ocupadas por pessoas em situação de rua na avenida William Azzuz, entre os bairros Vila Santa Terezinha e Vila Gosuen, na zona norte de Franca.
A ação ocorreu nas proximidades da Casa de Passagem e do Acolhimento Noturno, locais que concentram atendimentos à população em situação de vulnerabilidade social. Segundo a Prefeitura, cinco pessoas abordadas durante a operação aceitaram encaminhamento para o Abrigo Provisório do município.
A força-tarefa reuniu equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e servidores de diferentes secretarias municipais.
Barracas ocupavam calçadas e área de lazer
Os trabalhos se concentraram nas moradias improvisadas instaladas nas calçadas dos equipamentos sociais e também na área do Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer), localizada no canteiro central da avenida.
De acordo com o levantamento realizado durante a operação, cerca de dez barracas estavam montadas ao longo da avenida William Azzuz. Outras cinco ocupavam áreas do complexo esportivo e de lazer.
A retirada das estruturas foi acompanhada pelas equipes responsáveis pelo atendimento social, que ofereceram acolhimento e orientação às pessoas abordadas.
Moradores reclamam de insegurança
A presença das barracas e a concentração de pessoas em situação de rua na região têm sido motivo de reclamações frequentes de moradores do entorno.
Segundo relatos, desde a instalação dos equipamentos de assistência social no bairro, aumentaram episódios de desordem, brigas, consumo de álcool e drogas em vias públicas e até fogueiras nas proximidades das residências.
Moradores também afirmam que muitas famílias deixaram de frequentar o Cepel e outras áreas de lazer da região devido à sensação de insegurança.
Prefeitura promete ações mais frequentes
Após a operação desta quarta-feira, a Prefeitura informou que a zeladoria na região será reforçada e passará a ocorrer com maior frequência para evitar novas ocupações em áreas públicas.
Segundo a administração municipal, a ação foi considerada positiva pelas equipes envolvidas e faz parte de um trabalho contínuo de abordagem social, acolhimento e manutenção dos espaços públicos.
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