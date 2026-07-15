A família de João Paulo Jacinto de Oliveira, de 29 anos, vive momentos de angústia desde a manhã de terça-feira, 14, quando o homem, que é portador de deficiência intelectual, saiu de casa e desapareceu em Franca. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) nesta quarta-feira, 15, como desaparecimento de pessoa.

Segundo o boletim de ocorrência, a madrasta de João Paulo relatou que soube do desaparecimento por meio do irmão dele, que também possui deficiência intelectual. De acordo com o relato, João Paulo teria dito que iria até a casa de seu padrinho, identificado como Antônio, antes de deixar a residência levando algumas peças de roupa que estavam na máquina de lavar.

Ao saber da situação, familiares seguiram até o endereço do padrinho, na Vila Santa Maria do Carmo. Quando chegaram ao local, ouviram a voz de João Paulo dentro da residência. O morador confirmou que ele estava no imóvel, mas, em seguida, deixou a casa pelos fundos. Pouco depois, a família avistou João Paulo sobre o telhado de uma residência próxima.