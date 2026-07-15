A família de João Paulo Jacinto de Oliveira, de 29 anos, vive momentos de angústia desde a manhã de terça-feira, 14, quando o homem, que é portador de deficiência intelectual, saiu de casa e desapareceu em Franca. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) nesta quarta-feira, 15, como desaparecimento de pessoa.
Segundo o boletim de ocorrência, a madrasta de João Paulo relatou que soube do desaparecimento por meio do irmão dele, que também possui deficiência intelectual. De acordo com o relato, João Paulo teria dito que iria até a casa de seu padrinho, identificado como Antônio, antes de deixar a residência levando algumas peças de roupa que estavam na máquina de lavar.
Ao saber da situação, familiares seguiram até o endereço do padrinho, na Vila Santa Maria do Carmo. Quando chegaram ao local, ouviram a voz de João Paulo dentro da residência. O morador confirmou que ele estava no imóvel, mas, em seguida, deixou a casa pelos fundos. Pouco depois, a família avistou João Paulo sobre o telhado de uma residência próxima.
Preocupados com a possibilidade de uma queda, os familiares acionaram o Corpo de Bombeiros. As equipes fizeram buscas pelos telhados da região, mas João Paulo não foi localizado. Desde então, seu paradeiro é desconhecido.
A preocupação da família é ainda maior porque o rapaz faz uso de medicamentos controlados em razão da deficiência intelectual. Os parentes temem que ele possa ter se machucado ou esteja desorientado.
A Polícia Civil investiga o caso. A família autorizou a divulgação da identidade e da imagem de João Paulo para auxiliar nas buscas. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele pode entrar em contato com a Polícia Militar, pelo telefone 190, ou com a Polícia Civil, pelo 197.
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