15 de julho de 2026
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FATALIDADE

Identificado vigilante encontrado morto em fossa em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Paulo Ricardo Vilela foi encontrado morto em chácara no condomínio Parque do Mirante, às margens da rodovia Tancredo Neves
Paulo Ricardo Vilela foi encontrado morto em chácara no condomínio Parque do Mirante, às margens da rodovia Tancredo Neves

Foi identificado como Paulo Ricardo Vilela, de 65 anos, o homem encontrado morto na noite desta terça-feira, 14, em uma chácara localizada no condomínio Parque do Mirante, às margens da Rodovia Tancredo Neves, em Franca.

O caso chamou a atenção pela forma como a vítima foi encontrada. Paulo estava caído de cabeça para baixo dentro de um tambor enterrado no quintal da propriedade onde morava sozinho.

O velório será realizado nesta quarta-feira, 15, das 12h às 16h, na Sala 2 do Velório São Vicente, em Franca. O sepultamento acontecerá no Cemitério Jardim das Oliveiras.

Família estranhou ausência no trabalho

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, a filha de Paulo conversou com ele por telefone na segunda-feira, 13. No entanto, na manhã seguinte, recebeu uma ligação do patrão informando que o vigilante não havia comparecido ao trabalho.

A ausência causou preocupação imediata. De acordo com familiares, Paulo era um funcionário extremamente assíduo e não costumava faltar sem avisar.

Diante da situação, parentes seguiram até a chácara para verificar o que havia acontecido.

Ao chegarem ao local, encontraram o portão trancado. Após arrombarem uma trava para acessar a propriedade, perceberam que a residência estava aberta e que o carro da vítima permanecia estacionado na garagem.

Descoberta ocorreu nos fundos da chácara

Durante as buscas pelo terreno, os familiares seguiram até os fundos do imóvel e encontraram Paulo dentro de um tambor enterrado, utilizado como parte de um sistema semelhante a uma fossa.

Próximo ao local havia ferramentas de trabalho, o que indica que ele realizava algum tipo de manutenção quando o acidente aconteceu.

A principal hipótese considerada inicialmente pela Polícia Militar é de que o vigilante tenha sofrido um mal súbito ou perdido o equilíbrio enquanto trabalhava, caindo no interior da estrutura e ficando impossibilitado de pedir ajuda.

Apesar disso, a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.

Polícia aguarda resultado da perícia

A Polícia Científica realizou perícia na residência e no local onde o corpo foi encontrado. Os laudos deverão esclarecer as circunstâncias da morte e indicar o que ocorreu momentos antes da queda.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

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