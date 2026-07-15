Foi identificado como Paulo Ricardo Vilela, de 65 anos, o homem encontrado morto na noite desta terça-feira, 14, em uma chácara localizada no condomínio Parque do Mirante, às margens da Rodovia Tancredo Neves, em Franca.

O caso chamou a atenção pela forma como a vítima foi encontrada. Paulo estava caído de cabeça para baixo dentro de um tambor enterrado no quintal da propriedade onde morava sozinho.

O velório será realizado nesta quarta-feira, 15, das 12h às 16h, na Sala 2 do Velório São Vicente, em Franca. O sepultamento acontecerá no Cemitério Jardim das Oliveiras.

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