Foi identificado como Paulo Ricardo Vilela, de 65 anos, o homem encontrado morto na noite desta terça-feira, 14, em uma chácara localizada no condomínio Parque do Mirante, às margens da Rodovia Tancredo Neves, em Franca.
O caso chamou a atenção pela forma como a vítima foi encontrada. Paulo estava caído de cabeça para baixo dentro de um tambor enterrado no quintal da propriedade onde morava sozinho.
O velório será realizado nesta quarta-feira, 15, das 12h às 16h, na Sala 2 do Velório São Vicente, em Franca. O sepultamento acontecerá no Cemitério Jardim das Oliveiras.
Família estranhou ausência no trabalho
Segundo informações registradas pela Polícia Militar, a filha de Paulo conversou com ele por telefone na segunda-feira, 13. No entanto, na manhã seguinte, recebeu uma ligação do patrão informando que o vigilante não havia comparecido ao trabalho.
A ausência causou preocupação imediata. De acordo com familiares, Paulo era um funcionário extremamente assíduo e não costumava faltar sem avisar.
Diante da situação, parentes seguiram até a chácara para verificar o que havia acontecido.
Ao chegarem ao local, encontraram o portão trancado. Após arrombarem uma trava para acessar a propriedade, perceberam que a residência estava aberta e que o carro da vítima permanecia estacionado na garagem.
Descoberta ocorreu nos fundos da chácara
Durante as buscas pelo terreno, os familiares seguiram até os fundos do imóvel e encontraram Paulo dentro de um tambor enterrado, utilizado como parte de um sistema semelhante a uma fossa.
Próximo ao local havia ferramentas de trabalho, o que indica que ele realizava algum tipo de manutenção quando o acidente aconteceu.
A principal hipótese considerada inicialmente pela Polícia Militar é de que o vigilante tenha sofrido um mal súbito ou perdido o equilíbrio enquanto trabalhava, caindo no interior da estrutura e ficando impossibilitado de pedir ajuda.
Apesar disso, a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.
Polícia aguarda resultado da perícia
A Polícia Científica realizou perícia na residência e no local onde o corpo foi encontrado. Os laudos deverão esclarecer as circunstâncias da morte e indicar o que ocorreu momentos antes da queda.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.
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