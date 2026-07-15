O entregador Kaio Gabriel Almeida da Silva, de 27 anos, segue internado em estado delicado após sofrer um grave acidente de moto na noite de segunda-feira, 13, no Jardim Califórnia, em Franca.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o motociclista teria entrado na contramão e colidido frontalmente com um carro. A violência da batida foi tão intensa que ele foi arremessado contra o para-brisa do veículo.
Durante o impacto, o capacete teria se soltado. Após a queda, Kaio ficou desacordado no asfalto, mobilizando moradores e equipes de resgate.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, o jovem foi encaminhado em estado grave para atendimento hospitalar.
Cirurgia de emergência
Na terça-feira, 14, o entregador passou por uma cirurgia na cabeça após os médicos identificarem um coágulo cerebral provocado pelo trauma sofrido no acidente.
Durante o procedimento, foi implantado um cateter para monitorar a pressão intracraniana, medida considerada fundamental para acompanhar a evolução do quadro clínico.
Após a cirurgia, Kaio permanecia sob cuidados médicos e aguardava transferência para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
Família acompanha evolução
A mãe do entregador informou que a família segue apreensiva e aguardando novas informações da equipe médica sobre a recuperação do filho.
Nas redes sociais, amigos e familiares têm se mobilizado com mensagens de apoio e orações pela recuperação do jovem.
Os ocupantes do carro atingido não ficaram feridos.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.
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