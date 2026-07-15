O entregador Kaio Gabriel Almeida da Silva, de 27 anos, segue internado em estado delicado após sofrer um grave acidente de moto na noite de segunda-feira, 13, no Jardim Califórnia, em Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o motociclista teria entrado na contramão e colidido frontalmente com um carro. A violência da batida foi tão intensa que ele foi arremessado contra o para-brisa do veículo.

Durante o impacto, o capacete teria se soltado. Após a queda, Kaio ficou desacordado no asfalto, mobilizando moradores e equipes de resgate.