Os candidatos inscritos no Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre de 2026 já podem consultar a classificação geral do processo seletivo. A relação foi disponibilizada nesta quarta-feira, 15, no site oficial do Vestibulinho e reúne todos os inscritos nos cursos técnicos presenciais, semipresenciais e de Especialização Técnica.
A primeira convocação para matrícula será enviada por e-mail e SMS, respeitando a ordem de classificação até o preenchimento das vagas disponíveis. Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação entre esta quinta-feira, 16, e sexta, 17.
Os candidatos menores de 16 anos deverão comparecer à unidade escolar acompanhados do responsável legal para efetuar a matrícula. Já os demais convocados poderão optar pelo procedimento remoto, utilizando o link encaminhado pela Secretaria Acadêmica da Etec.
Para os cursos na modalidade online, a classificação e a primeira convocação serão enviadas por e-mail no dia 20 de julho.
Documentação exigida
Os candidatos aprovados deverão apresentar documento de identidade (RG, Carteira de Registro Nacional Migratório ou CNH), CPF, foto 3x4 recente e a documentação escolar correspondente ao curso escolhido.
Para os cursos técnicos, é necessário apresentar o histórico escolar acompanhado do certificado ou da declaração de conclusão do Ensino Médio, ou ainda comprovação de matrícula a partir da segunda série do Ensino Médio. Já os candidatos às Especializações Técnicas devem apresentar certificado ou declaração de conclusão de curso técnico compatível com a formação pretendida. No caso da Especialização em Gestão de Projetos Online, também é aceito certificado de conclusão do Ensino Superior.
Quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza deverá apresentar documentação que comprove ter cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, conforme previsto no edital.
As orientações detalhadas sobre a documentação e os formatos aceitos estão disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibulinho.
Próximas etapas
Para os cursos presenciais e semipresenciais, o cronograma prevê:
- 15 de julho: envio da primeira convocação por e-mail e SMS;
- 16 e 17 de julho: entrega da documentação para matrícula;
- 21 de julho, até as 12h: divulgação da análise dos documentos e prazo para recurso em caso de indeferimento;
- 22 de julho: resultado dos recursos e envio da segunda convocação.
Já para os cursos online, o calendário é o seguinte:
- 20 de julho: primeira convocação por e-mail;
- 21 e 22 de julho: envio da documentação para matrícula;
- 27 de julho: divulgação da análise dos documentos;
- 28 de julho: prazo para recursos;
- 30 de julho: resultado dos recursos e segunda convocação para matrícula.
Os candidatos devem acompanhar as comunicações enviadas pela Etec e cumprir rigorosamente os prazos para não perderem a vaga.
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