Os candidatos inscritos no Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre de 2026 já podem consultar a classificação geral do processo seletivo. A relação foi disponibilizada nesta quarta-feira, 15, no site oficial do Vestibulinho e reúne todos os inscritos nos cursos técnicos presenciais, semipresenciais e de Especialização Técnica.

A primeira convocação para matrícula será enviada por e-mail e SMS, respeitando a ordem de classificação até o preenchimento das vagas disponíveis. Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação entre esta quinta-feira, 16, e sexta, 17.

Os candidatos menores de 16 anos deverão comparecer à unidade escolar acompanhados do responsável legal para efetuar a matrícula. Já os demais convocados poderão optar pelo procedimento remoto, utilizando o link encaminhado pela Secretaria Acadêmica da Etec.