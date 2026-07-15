O CPS (Centro Paula Souza) divulgou nesta terça-feira, 14, a classificação geral do Vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) para o segundo semestre de 2026. A relação reúne todos os candidatos inscritos, em ordem decrescente de nota, conforme o curso, período e unidade escolhidos. A consulta pode ser feita no portal oficial do processo seletivo.

Também foi publicada a primeira lista de convocados para matrícula. Os aprovados devem realizar o procedimento de forma online entre esta quarta-feira, 15, e quinta-feira, 17, por meio do sistema remoto de matrícula. Quem perder o prazo ou deixar de apresentar a documentação exigida terá a vaga cancelada.

Para auxiliar os candidatos que não possuem acesso à internet, as Fatecs disponibilizam computadores em suas unidades para a realização da matrícula.

Documentação obrigatória