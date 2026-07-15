O CPS (Centro Paula Souza) divulgou nesta terça-feira, 14, a classificação geral do Vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) para o segundo semestre de 2026. A relação reúne todos os candidatos inscritos, em ordem decrescente de nota, conforme o curso, período e unidade escolhidos. A consulta pode ser feita no portal oficial do processo seletivo.
Também foi publicada a primeira lista de convocados para matrícula. Os aprovados devem realizar o procedimento de forma online entre esta quarta-feira, 15, e quinta-feira, 17, por meio do sistema remoto de matrícula. Quem perder o prazo ou deixar de apresentar a documentação exigida terá a vaga cancelada.
Para auxiliar os candidatos que não possuem acesso à internet, as Fatecs disponibilizam computadores em suas unidades para a realização da matrícula.
Documentação obrigatória
Os convocados devem anexar os documentos em formato digital (PDF, JPEG, JPG ou PNG). Entre os documentos exigidos estão:
- Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
- Histórico escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;
- Documento oficial de identidade com foto e dentro da validade;
- CPF ou documento de identidade que contenha o número do CPF;
- Foto 3x4 recente, com fundo neutro;
- Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para candidatos brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos.
A matrícula será efetivada somente após a conferência e validação das informações e documentos enviados.
Os candidatos que utilizaram o Sistema de Pontuação Acrescida por terem cursado integralmente o Ensino Médio na rede pública também deverão apresentar histórico escolar ou declaração da instituição de ensino comprovando essa condição.
As orientações detalhadas sobre os documentos aceitos e os formatos dos arquivos estão disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular.
Próximas etapas
Os candidatos devem acompanhar as próximas chamadas e os prazos de matrícula diretamente no site do Vestibular das Fatecs. O cronograma prevê:
- 14 de julho: divulgação da classificação geral e da primeira lista de aprovados;
- 15 a 17 de julho: matrícula online da primeira chamada;
- 21 de julho: divulgação da segunda lista de aprovados;
- 22 a 24 de julho: matrícula online da segunda chamada;
- 28 de julho, a partir das 15h: divulgação da terceira lista de aprovados;
- 29 a 31 de julho: matrícula online da terceira chamada.
O CPS também informa que candidatos que desejarem utilizar nome social poderão solicitar a inclusão durante o processo de matrícula, por meio do sistema eletrônico.
Em caso de dúvidas, os candidatos podem consultar o Manual do Candidato, a Portaria do Vestibular e o cronograma completo no site oficial do processo seletivo.
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