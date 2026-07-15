15 de julho de 2026
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EDUCAÇÃO

Sai lista do Vestibular das Fatecs; veja se você foi aprovado

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Centro Paula Souza
Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) de Franca 'Dr. Thomaz Novelino'
Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) de Franca 'Dr. Thomaz Novelino'

O CPS (Centro Paula Souza) divulgou nesta terça-feira, 14, a classificação geral do Vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) para o segundo semestre de 2026. A relação reúne todos os candidatos inscritos, em ordem decrescente de nota, conforme o curso, período e unidade escolhidos. A consulta pode ser feita no portal oficial do processo seletivo.

Também foi publicada a primeira lista de convocados para matrícula. Os aprovados devem realizar o procedimento de forma online entre esta quarta-feira, 15, e quinta-feira, 17, por meio do sistema remoto de matrícula. Quem perder o prazo ou deixar de apresentar a documentação exigida terá a vaga cancelada.

Para auxiliar os candidatos que não possuem acesso à internet, as Fatecs disponibilizam computadores em suas unidades para a realização da matrícula.

Documentação obrigatória

Os convocados devem anexar os documentos em formato digital (PDF, JPEG, JPG ou PNG). Entre os documentos exigidos estão:

  • Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
  • Histórico escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;
  • Documento oficial de identidade com foto e dentro da validade;
  • CPF ou documento de identidade que contenha o número do CPF;
  • Foto 3x4 recente, com fundo neutro;
  • Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para candidatos brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos.

A matrícula será efetivada somente após a conferência e validação das informações e documentos enviados.

Os candidatos que utilizaram o Sistema de Pontuação Acrescida por terem cursado integralmente o Ensino Médio na rede pública também deverão apresentar histórico escolar ou declaração da instituição de ensino comprovando essa condição.

As orientações detalhadas sobre os documentos aceitos e os formatos dos arquivos estão disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular.

Próximas etapas

Os candidatos devem acompanhar as próximas chamadas e os prazos de matrícula diretamente no site do Vestibular das Fatecs. O cronograma prevê:

  • 14 de julho: divulgação da classificação geral e da primeira lista de aprovados;
  • 15 a 17 de julho: matrícula online da primeira chamada;
  • 21 de julho: divulgação da segunda lista de aprovados;
  • 22 a 24 de julho: matrícula online da segunda chamada;
  • 28 de julho, a partir das 15h: divulgação da terceira lista de aprovados;
  • 29 a 31 de julho: matrícula online da terceira chamada.

O CPS também informa que candidatos que desejarem utilizar nome social poderão solicitar a inclusão durante o processo de matrícula, por meio do sistema eletrônico.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem consultar o Manual do Candidato, a Portaria do Vestibular e o cronograma completo no site oficial do processo seletivo.

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