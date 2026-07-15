Veja o obituário desta quarta-feira, 15, em Franca:

Nome: Tatiane Aparecida de Carvalho Brito

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Paulo Ricardo Viela

Idade: 66 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h