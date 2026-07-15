Veja o obituário desta quarta-feira, 15, em Franca:
Nome: Tatiane Aparecida de Carvalho Brito
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Paulo Ricardo Viela
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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